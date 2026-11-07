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Θρίλερ στην Ισπανία: Βρέθηκε νεκρό νεογέννητο μέσα σε καταψύκτη
Θρίλερ στην Ισπανία: Βρέθηκε νεκρό νεογέννητο μέσα σε καταψύκτη
Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι είχε γεννηθεί έπειτα από κύηση 32 έως 34 εβδομάδων - Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός του να είχε σημειωθεί πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες
Έρευνα διεξάγουν οι ισπανικές Αρχές, μετά τον εντοπισμό νεκρού νεογέννητου μέσα σε καταψύκτη, σε αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας στην πόλη Αλαρίθ, στην επαρχία Ορένσε της Γαλικίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το βρέφος ενδέχεται να είχε πεθάνει πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.
Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν μια γυναίκα, η μητέρα της οποίας είχε πεθάνει πρόσφατα, τακτοποιούσε τα προσωπικά της αντικείμενα. Κατά τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκε η σορός του μωρού μέσα σε καταψύκτη, ο οποίος βρισκόταν σε αποθήκη στο γκαράζ κτηρίου, στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα La Región, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το μωρό είχε γεννηθεί έπειτα από κύηση 32 έως 34 εβδομάδων.
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός του να είχε σημειωθεί πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.
Η νεκροψία-νεκροτομή και οι οριστικές ιατροδικαστικές εξετάσεις, αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου. Έχουν επίσης ληφθεί δείγματα DNA, προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα των βιολογικών γονέων του παιδιού.
Οι Αρχές, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το μωρό να πέθανε σε διαφορετική περιοχή της επαρχίας και η σορός του να μεταφέρθηκε μέσα στον καταψύκτη από την πόλη Ορένσε στο Αλαρίθ.
Σύμφωνα με τη La Región, η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στις δικαστικές Αρχές.
Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν μια γυναίκα, η μητέρα της οποίας είχε πεθάνει πρόσφατα, τακτοποιούσε τα προσωπικά της αντικείμενα. Κατά τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκε η σορός του μωρού μέσα σε καταψύκτη, ο οποίος βρισκόταν σε αποθήκη στο γκαράζ κτηρίου, στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα La Región, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το μωρό είχε γεννηθεί έπειτα από κύηση 32 έως 34 εβδομάδων.
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός του να είχε σημειωθεί πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.
Η νεκροψία-νεκροτομή και οι οριστικές ιατροδικαστικές εξετάσεις, αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου. Έχουν επίσης ληφθεί δείγματα DNA, προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα των βιολογικών γονέων του παιδιού.
Οι Αρχές, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το μωρό να πέθανε σε διαφορετική περιοχή της επαρχίας και η σορός του να μεταφέρθηκε μέσα στον καταψύκτη από την πόλη Ορένσε στο Αλαρίθ.
Σύμφωνα με τη La Región, η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στις δικαστικές Αρχές.
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