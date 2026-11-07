Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Δεν πέρασα κρίση ηλικίας, γιατί από μικρός ήθελα να γεράσω





Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι από μικρή ηλικία είχε αναλάβει έναν ρόλο διαμεσολαβητή μέσα στην οικογένειά του, γεγονός που, όπως είπε, τον έκανε να καλλιεργήσει από νωρίς το αίσθημα της πατρότητας.



Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι δυσκολίες και τα λάθη των δικών του ανθρώπων τον βοήθησαν να διαμορφώσει διαφορετικό τρόπο σκέψης και να στραφεί στην τέχνη: «Άρα, τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας χρειαζόντουσαν έναν πατέρα και έτσι γύμνασα την πατρότητά μου και έτσι από τότε αντιμετωπίζω όλη μου τη ζωή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί, αλλά πολύ διδακτικό. Τους ευχαριστώ για τα λάθη, τις αστοχίες τους, γιατί με έμαθαν να σκέφτομαι με έναν άλλον τρόπο. Χωρίς να το ξέρουν με έστρεψαν στην τέχνη και τους ευχαριστώ γι΄αυτό».

Τη στάση του απέναντι στο πέρασμα του χρόνου μοιράστηκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης , σχολιάζοντας πως δεν πέρασε κρίση ηλικίας, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, από μικρός ήθελε να μεγαλώσει.Ο ηθοποιός έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν, μιλώντας για τη σχέση με την οικογένειά του, την εικόνα του και τη στάση του απέναντι στον χρόνο, μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» που προβλήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης παραδέχτηκε, πως δεν πέρασε ποτέ κρίση ηλικίας, καθώς από μικρός επιθυμούσε να μεγαλώσει.Όπως ανέφερε, ένας από τους λόγους ήταν ότι η εμφάνισή του τον έκανε να δείχνει μικρότερος, κάτι που τον δυσκόλευε: «Δεν πέρασα κρίση ηλικίας, γιατί από μικρός ήθελα να γεράσω. Τα κατάφερα και γερνάω. Ήθελα καταρχάς να μεγαλώσω, γιατί λόγω εμφάνισης ήμουν μεγαλύτερος και έδειχνα μικρότερος και το είχα πάντα πρόβλημα. Όταν ήμουν 20 χρονών δεν με έβαζαν στους κινηματογράφους, μου ζητούσαν ταυτότητα στα ακατάλληλα έργα. Κατά δεύτερο λόγο, νομίζω ότι από μικρός ήθελα να μεγαλώσω, να γεράσω, γιατί έπαιζα πάντα τον διαιτητή στην οικογένειά μου».