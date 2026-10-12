Η Ανδρομάχη έπιασε την ανθοδέσμη σε γάμο: Η αντίδρασή της και η χειρονομία με το νούμερο «δύο», δείτε βίντεο
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Ανδρομάχη Γάμος ανθοδέσμη

Η Ανδρομάχη έπιασε την ανθοδέσμη σε γάμο: Η αντίδρασή της και η χειρονομία με το νούμερο «δύο», δείτε βίντεο

Το σημάδι που περίμενες από το σύμπαν για να δώσεις δεύτερη ευκαιρία, αναφέρεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok

Η Ανδρομάχη έπιασε την ανθοδέσμη σε γάμο: Η αντίδρασή της και η χειρονομία με το νούμερο «δύο», δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
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Την ανθοδέσμη έπιασε η Ανδρομάχη σε γάμο στον οποίο ήταν καλεσμένη, με την αντίδρασή της και τη χειρονομία με τον αριθμό «δύο» να καταγράφονται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Στο στιγμιότυπο παρουσιάζεται η στιγμή που η τραγουδίστρια πιάνει τα λουλούδια και αμέσως μετά κατευθύνεται σε πρόσωπο που βιντεοσκοπούσε το γεγονός. Η ίδια φαίνεται να χαμογελά και να σχηματίζει με τα δάχτυλά της τον αριθμό δύο, μια κίνηση που θα μπορούσε να συμβολίζει και το σήμα της νίκης.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και έγραφε «το σημάδι που περίμενες από το σύμπαν για να δώσεις δεύτερη ευκαιρία», η Ανδρομάχη σχολίασε με χιούμορ: «Ωραία» προσθέτοντας ένα emoji που γελάει.

Δείτε το βίντεο

@dritsarionas

#kalepoioseinaiautos

♬ πρωτότυπος ήχος - Gianasis
Η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2025 με τον Γιώργο Λιβάνη σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη, ενώ την ίδια ημέρα βάφτισαν και τον γιο που έχουν αποκτήσει μαζί.
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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