Ατύχημα για τη Σελίν Ντιόν σε συναυλία της στο Παρίσι: Παραπάτησε και έπεσε στη σκηνή, δείτε βίντεο
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Σελίν Ντιόν Ατύχημα Συναυλία Παρίσι

Ατύχημα για τη Σελίν Ντιόν σε συναυλία της στο Παρίσι: Παραπάτησε και έπεσε στη σκηνή, δείτε βίντεο

Νωρίτερα, η τραγουδίστρια ήρθε αντιμέτωπη με ένα ακόμη απρόοπτο, καθώς ξέχασε τα λόγια τραγουδιού της και έκρυψε το πρόσωπό της από αμηχανία

Ατύχημα για τη Σελίν Ντιόν σε συναυλία της στο Παρίσι: Παραπάτησε και έπεσε στη σκηνή, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα μικρό ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια συναυλίας της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, όταν η τραγουδίστρια παραπάτησε και επέσε στη σκηνή, ενώ λίγο νωρίτερα είχε βρεθεί ξανά σε αμηχανία, ξεχνώντας τα λόγια ενός τραγουδιού της.

Η Σελίν Ντιόν εμφανίστησε το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στο στάδιο La Défense Arena και πραγματοποίησε το 11ο από τα 16 live της, με τους θεατές να διασκεδάζουν μαζί της. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ενώ ερμήνευε το «Dans un autre monde» και χοροπηδούσε, όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν από τις κερκίδες, η τραγουδίστρια βρέθηκε ξαφνικά στο πάτωμα, καθώς έχασε την ισορροπία της.

Αμέσως, παρόλα αυτά, σηκώθηκε όρθια και έκανε νόημα στο κοινό για να το καθησυχάσει, σηκώνοντας τον αντίχειρά της προς τα πάνω. Η Ντιόν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με απόλυτη επιτυχία χωρίς να διακόψει στιγμή και αποθεώθηκε.

Δείτε βίντεο

@parismatch Alors qu’elle interprétait « Dans un autre monde », Céline Dion a chuté lors de son concert à l’Accor Arena. La chanteuse s’est ensuite aussitôt relevé pour continuer sa performance ! Crédits : @celine.vibes_5 / Instagram & @judithgregoire / TikTok #celinedion #celinedionconcert #onregardequoi ♬ original sound - Paris Match

@albertgordon85 Céline took a small tumble last night on night 11. She got up immediately without skipping a beat and continued her song, letting her fans know she is ok. A true icon. So happy to have made it all the way to Paris from Canada to see our national treasure live 🫶🏻 @Celine Dion #celine #celinedion #concert #paris #celinedion2026 ♬ original sound - Albert Gordon

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Λίγες στιγμές πριν, η τραγουδίστρια έπαθε το λεγόμενο «σεντόνι», καθώς τη στιγμή που τραγουδούσε το «Pour que tu m’aimes encore» που κυκλοφόρησε το 1995 ακούστηκε να λέει ξαφνικά στο μικρόφωνο: «Ξέχασα τα λόγια μου», κρύβοντας το πρόσωπό της από ντροπή.

Οι 35.000 θαυμαστές που έδωσαν το παρών στη συναυλία τότε τη χειροκρότησαν και θέλησαν να τη βοηθήσουν, τραγουδώντας εκείνοι τους επόμενους στίχους, για να υποστηρίξουν την ερμηνεύτρια.

@albertgordon85 When Céline forgot her lyrics N11 the crowd didn’t skip a beat to help her get back on track. We love you Céline, we will always have your back! So happy and proud that you are back on stage doing what you love 💕 @Celine Dion #celinedion #paris #celinedionparis #plenitudearena #concert ♬ original sound - Albert Gordon
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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