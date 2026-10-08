Ατύχημα για τη Σελίν Ντιόν σε συναυλία της στο Παρίσι: Παραπάτησε και έπεσε στη σκηνή, δείτε βίντεο

La Défense Arena και πραγματοποίησε το 11ο από τα 16 live της, με τους θεατές να διασκεδάζουν μαζί της. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ενώ ερμήνευε το «Dans un autre monde» και χοροπηδούσε, όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν από τις κερκίδες, η τραγουδίστρια βρέθηκε ξαφνικά στο πάτωμα, καθώς έχασε την ισορροπία της.



Αμέσως, παρόλα αυτά, σηκώθηκε όρθια και έκανε νόημα στο κοινό για να το καθησυχάσει, σηκώνοντας τον αντίχειρά της προς τα πάνω. Η Ντιόν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με απόλυτη επιτυχία χωρίς να διακόψει στιγμή και αποθεώθηκε.





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