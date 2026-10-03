Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Στη μάχη και εναέρια μέσα στα Αννινάτα
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Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Στη μάχη και εναέρια μέσα στα Αννινάτα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε δασική έκταση – Στο σημείο 18 πυροσβέστες, εθελοντές, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Στη μάχη και εναέρια μέσα στα Αννινάτα
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αννινάτα.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, ενώ λόγω της φύσης της πυρκαγιάς κρίθηκε απαραίτητη και η συνδρομή εναέριων μέσων. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και πέντε οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 


Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η πυρκαγιά απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ δεν έχει αναφερθεί αποστολή μηνύματος από το 112 ή εντολή απομάκρυνσης κατοίκων. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

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