Ο Ορφέας Αυγουστίδης φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του στο μαιευτήριο με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Ο Ορφέας Αυγουστίδης φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του στο μαιευτήριο με φόντο το ηλιοβασίλεμα
«Καλοκαίρι, αγάπη, γιορτή», έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής του
Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του φωτογραφήθηκε ο Ορφέας Αυγουστίδης, κατά την παραμονή τους στο μαιευτήριο, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
Ο ηθοποιός, ο οποίος απέκτησε το δεύτερο παιδί του με τη Γεωργία Κρασσά την Πέμπτη 20 Αυγούστου σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκάλυψε το ΡΕΑ, τη Δευτέρα ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το καλοκαίρι του, με τη σύζυγο, τον γιο τους και την κόρη τους, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Καλοκαίρι, αγάπη, γιορτή».
Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της Γεωργίας Κρασσά λίγες ημέρες πριν γεννήσει, ενώ ακολουθεί εκείνη με τον Ορφέα Αυγουστίδη να κρατά στα χέρια του την κόρη τους. Σε άλλο στιγμιότυπο η σύζυγός του ηθοποιού ποζάρει χαμογελαστή, ενώ σε άλλο ο γιος τους κρατά ένα ποτήρι κρύβοντας το πρόσωπό του. Τέλος, ο ίδιος απαθανάτισε την πανσέληνο.
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Η Γεωργία Κρασσά και η νεογέννητη κόρη τους, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση του ΡΕΑ, πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.
Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Ο ηθοποιός Ορφέας Αυγουστίδης και σύζυγός του Γεωργία Κρασσά πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς καλωσόρισαν το δεύτερο παιδάκι τους στην Κλινική ΡΕΑ, την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026. Το νεογέννητο κοριτσάκι και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό τους, κ. Δημήτριο Πολύζο».
Ο ηθοποιός, ο οποίος απέκτησε το δεύτερο παιδί του με τη Γεωργία Κρασσά την Πέμπτη 20 Αυγούστου σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκάλυψε το ΡΕΑ, τη Δευτέρα ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το καλοκαίρι του, με τη σύζυγο, τον γιο τους και την κόρη τους, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Καλοκαίρι, αγάπη, γιορτή».
Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της Γεωργίας Κρασσά λίγες ημέρες πριν γεννήσει, ενώ ακολουθεί εκείνη με τον Ορφέα Αυγουστίδη να κρατά στα χέρια του την κόρη τους. Σε άλλο στιγμιότυπο η σύζυγός του ηθοποιού ποζάρει χαμογελαστή, ενώ σε άλλο ο γιος τους κρατά ένα ποτήρι κρύβοντας το πρόσωπό του. Τέλος, ο ίδιος απαθανάτισε την πανσέληνο.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Γεωργία Κρασσά και η νεογέννητη κόρη τους, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση του ΡΕΑ, πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.
Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Ο ηθοποιός Ορφέας Αυγουστίδης και σύζυγός του Γεωργία Κρασσά πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς καλωσόρισαν το δεύτερο παιδάκι τους στην Κλινική ΡΕΑ, την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026. Το νεογέννητο κοριτσάκι και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό τους, κ. Δημήτριο Πολύζο».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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