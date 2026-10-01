10 χρόνια «Μηχανικοί στην Πράξη»: Το πρόγραμμα που συνδέει τη νέα γενιά με την αγορά εργασίας

Η METLEN δίνει στους νέους μηχανικούς τη δυνατότητα να εργαστούν δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες, να συμμετάσχουν σε πραγματικά έργα και να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο βιομηχανικό και ενεργειακό περιβάλλον