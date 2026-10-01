Ξανά ενώπιον της ανακρίτριας οι 4 κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, zήτησαν προθεσμία οι δύο
Ξανά ενώπιον της ανακρίτριας οι 4 κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, zήτησαν προθεσμία οι δύο
Εις βάρος όλων είχαν απαγγελθεί κατηγορίες από την εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που αφορούν τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, της τρομοκρατικής οργάνωσης, της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών και του εμπρησμού
Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται ξανά οι κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη. Δυόμισι μήνες μετά την προφυλάκισή τους, οι τέσσερις κατηγορούμενοι κλήθηκαν εκ νέου προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.
Πρόκειται για τον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι φέρονται ως φυσικοί δράστες της επίθεσης με την φονική έκρηξη από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση, καθώς και τον 25χρονο που υποδείχθηκε από τον προηγούμενο ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του συγκεκριμένου διαμερίσματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις κατηγορούμενοι βρίσκονται ξανά ενώπιον της ανακρίτριας καθώς η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με το νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών.
Σήμερα έγινε η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων, 24 και 25 ετών, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν, συμπληρωματικά, εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Και οι δύο κατά την κύρια ανάκριση είχαν αρνηθεί την εμπλοκή τους στην υπόθεση.
Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της επίθεσης.
Εις βάρος όλων είχαν απαγγελθεί κατηγορίες από την εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που αφορούν τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, της τρομοκρατικής οργάνωσης, της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών και του εμπρησμού.
Στην ίδια δικογραφία βρίσκονται και οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα (ξημερώματα 1ης Ιουλίου) στις οικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακειμοβίτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη- ενέργειες για τις οποίες οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων προσώπων.
Πρόκειται για τον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι φέρονται ως φυσικοί δράστες της επίθεσης με την φονική έκρηξη από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση, καθώς και τον 25χρονο που υποδείχθηκε από τον προηγούμενο ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του συγκεκριμένου διαμερίσματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις κατηγορούμενοι βρίσκονται ξανά ενώπιον της ανακρίτριας καθώς η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με το νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών.
Σήμερα έγινε η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων, 24 και 25 ετών, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν, συμπληρωματικά, εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Και οι δύο κατά την κύρια ανάκριση είχαν αρνηθεί την εμπλοκή τους στην υπόθεση.
Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της επίθεσης.
Εις βάρος όλων είχαν απαγγελθεί κατηγορίες από την εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που αφορούν τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, της τρομοκρατικής οργάνωσης, της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών και του εμπρησμού.
Στην ίδια δικογραφία βρίσκονται και οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα (ξημερώματα 1ης Ιουλίου) στις οικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακειμοβίτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη- ενέργειες για τις οποίες οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων προσώπων.
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