Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Πυλώνας ανάπτυξης, ποιοτικής απασχόλησης και συλλογικής ευημερίας

Σε ένα λιμάνι, πίσω από πλοία, γερανογέφυρες, φορτία και μηχανήματα, ξεδιπλώνεται η πραγματική του, πολύ πιο σύνθετη λειτουργία. Στη λιμενική έκταση 1550 στρεμμάτων στη Θεσσαλονίκη, καθημερινά συντονίζονται δεκάδες διαφορετικές δραστηριότητες και ειδικότητες, τεχνικές, επιχειρησιακές, διοικητικές και επιστημονικές. Πίσω από κάθε κίνηση φορτίου βρίσκεται ένα ολόκληρο σύστημα ανθρώπων που καλείται να λειτουργεί με ακρίβεια, ασφάλεια και συνέπεια.Γι’ αυτό και η εξέλιξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης από το 2018 δεν αποτυπώνεται μονοδιάστατα στις επενδύσεις, στον νέο εξοπλισμό και στην αύξηση της διακίνησης. Αποτυπώνεται εξίσου στους ανθρώπους του, τροφοδοτώντας το παραγωγικό οικοσύστημα γνώσης και λειτουργιών του.Το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΛΘ αυξήθηκε μέχρι σήμερα σχεδόν 80%, στοιχείο το οποίο μαρτυρά κάτι ακόμη πιο σημαντικό από το ποσοστό. Η εταιρεία διεύρυνε και ανανέωσε σταδιακά το προσωπικό της, ενώ ενισχύει σταθερά τεχνικές και διοικητικές ειδικότητες και προσαρμόζει την οργανωτική της δομή στις νέες επιχειρησιακές και επενδυτικές απαιτήσεις.Σε έναν οργανισμό με μακρά ιστορία και εξειδικευμένο αντικείμενο, η πρόκληση δεν είναι να αντικαταστήσει κανείς την εμπειρία με τις δυνατότητες της νέας γενιάς. Είναι να συνδυάσει τις δύο δυνάμεις.Η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού προσφέρει σήμερα στον ΟΛΘ ένα νέο μείγμα: ανθρώπους που γνωρίζουν σε βάθος τις ιδιαιτερότητες της λιμενικής λειτουργίας και νεότερα στελέχη που εισφέρουν διαφορετικές δεξιότητες, τεχνολογική εξοικείωση και νέους τρόπους εργασίας. Με μέση ηλικία περίπου 45,7 έτη και μέση προϋπηρεσία 10 ετών, ο ΟΛΘ αποδεικνύεται ελκυστικός εργοδότης, με τους ανθρώπους του πρωτίστως να παραμένουν αλλά και να πληθαίνουν. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως η μέση προϋπηρεσία της τάξης των 10 ετών επιτυγχάνεται σε ένα σύνολο το οποίο έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, κάτι που σημαίνει πως ο χρόνος παραμονής των εργαζομένων στον ΟΛΘ είναι ακόμα μεγαλύτερος για τους προσληφθέντες κατά τα προηγούμενα έτη.Γιατί όσο το λιμάνι μετασχηματίζεται, μεταβάλλονται και οι απαιτήσεις λειτουργίας του.Η εκπαίδευση στον ΟΛΘ καλύπτει τεχνικές ειδικότητες και χειρισμό εξοπλισμού, ψηφιακές δεξιότητες, κανονιστική συμμόρφωση, διοίκηση ομάδων και, πρωτίστως, Υγεία και Ασφάλεια. Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν, από τις οποίες 1.384 αφορούσαν ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει συνεργασίες με πανεπιστήμια, τεχνικές σχολές και εκπαιδευτικούς φορείς.Η αλλαγή αφορά και τον ίδιο τον τρόπο διοίκησης. Η πλήρης ψηφιοποίηση των αρχείων εργαζομένων, οι ηλεκτρονικές ροές εγκρίσεων, τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας, οι δείκτες ανθρώπινου δυναμικού και η εσωτερική επικοινωνία αποτελούν εκφράσεις μιας ευρύτερης μετάβασης: από την παραδοσιακή διαχείριση προσωπικού στη συστηματική ανάπτυξη ανθρώπων, δεξιοτήτων, κουλτούρας και οργανωτικών δυνατοτήτων.

Αυτή η μετάβαση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μπροστά στην εξελισσόμενη επέκταση του Προβλήτα 6. Το έργο δεν αλλάζει μόνο την επιχειρησιακή ταυτότητα του λιμένα. Αλλάζει την κλίμακα και τη φιλοσοφία λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας που αναπτύσσεται γύρω του.Ένα μεγαλύτερο και ανταγωνιστικότερο λιμάνι συνεπάγεται περισσότερες ροές, μεγαλύτερη επιχειρησιακή πολυπλοκότητα και πρόσθετες απαιτήσεις συντονισμού. Σημαίνει όμως και διευρυμένη οικονομική δραστηριότητα, πολύ πέρα από τις πύλες του ΟΛΘ.Το οικοσύστημα που συνδέεται με ένα λιμάνι περιλαμβάνει ναυτιλιακές εταιρείες, τεχνικούς και μηχανικούς, εργολάβους, προμηθευτές, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, εταιρείες logistics και 3PL, αποθήκευση, συσκευασία και ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η αναβάθμιση του Container Terminal αναμένεται να ενισχύσει ακριβώς αυτή την αλυσίδα δραστηριοτήτων.Σε βάθος δεκαετίας πλήρους λειτουργίας, το αναβαθμισμένο οικοσύστημα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων θα στηρίζει άμεσα και έμμεσακαι θα εισφέρει προστιθέμενη αξία άνω τωνστην οικονομία της χώρας.Το εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι το μέγεθος των αριθμών. Είναι ο μηχανισμός πίσω από αυτούς: το έργο υποδομής δημιουργεί νέες εμπορευματικές ροές, οι ροές συνδέονται με την ανάγκη για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κινητοποιούν επιχειρήσεις, κατάρτιση, επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Η αξία διαχέεται έτσι σε πολύ μεγαλύτερη ακτίνα από αυτήν που οριοθετούν τα 1.550 στρέμματα του λιμένα.Στη Θεσσαλονίκη αυτή η σχέση υπογραμμίζεται με μία ακόμη διάσταση: το λιμάνι βρίσκεται μέσα στην πόλη.Αυτό δημιουργεί απαιτήσεις, αλλά κυρίως δυνατότητες. Η οικονομική γεωγραφία της δυτικής Θεσσαλονίκης, η βιομηχανία, η μεταποίηση και τα logistics έχουν διαμορφωθεί ιστορικά σε στενή σχέση με τον λιμένα. Σήμερα, η επέκταση του Προβλήτα 6 αποτελεί τη ναυαρχίδα σε μια σειρά μεγάλων παρεμβάσεων στη δυτική πλευρά της πόλης και η περιοχή περνά σε νέα φάση. Ένα ανταγωνιστικότερο λιμάνι προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, νέα δεδομένα για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τα logistics και ένα περιβάλλον που έλκει νέες επενδύσεις.Η σχέση πόλης και λιμένα, βέβαια, δεν εξαντλείται στην εμπορευματική δραστηριότητα.Ο Α’ Προβλήτας αποτελεί εδώ και χρόνια οργανικό τμήμα της παραλιακής ζωής της Θεσσαλονίκης και ολοκληρώνει ουσιαστικά τη διαδρομή του περιπατητή από το Μέγαρο Μουσικής έως το λιμάνι. Η κρουαζιέρα φέρνει επισκέπτες απευθείας στην καρδιά της πόλης και διαχέει οικονομική δραστηριότητα σε εμπόριο, εστίαση και τουριστικές υπηρεσίες. Η αξιοποίηση κτιρίων, όπως αυτό της πρώην ΠΑΕΓΑΕ, φέρνει στην περιοχή νέο ανθρώπινο κεφάλαιο και επιπλέον δραστηριότητες. Στην ευρύτερη λιμενική ζώνη, η συγκέντρωση εργαζομένων που αλληλεπιδρούν σε ποικίλες πτυχές της οικονομικής ζωής, δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για υπηρεσίες και εμπορικές χρήσεις, μεταβάλλοντας σταδιακά την εμπορική και επιχειρηματική γεωγραφία της περιοχής.Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της σημερινής φάσης του ΟΛΘ. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται ως γραμμική διαδικασία που καταλήγει σε ισχυρότερα οικονομικά μεγέθη. Αντιμετωπίζεται ωςΞεκινά από την επένδυση στις υποδομές και στον εξοπλισμό. Περνά μέσα από τους ανθρώπους, τις δεξιότητες και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Επεκτείνεται στους συνεργάτες και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσα και γύρω από το λιμάνι. Και επιστρέφει στην πόλη με τη μορφή απασχόλησης, εισοδήματος, νέων χρήσεων και επενδύσεων και οικονομικής κινητικότητας.Για τον ΟΛΘ, λοιπόν, η ανάπτυξη του λιμένα και των ανθρώπων εξιστορείται ταυτόχρονα. Η νέα κλίμακα του Λιμένα Θεσσαλονίκης δε θα μετρηθεί μόνο στα μεγαλύτερα πλοία που θα είναι σε θέση να υποδεχθεί ή στα φορτία που μπορεί να διαχειριστεί. Θα βεβαιωθεί με ανθρώπους που αποκτούν νέες δεξιότητες, με επιχειρήσεις που βρίσκουν δυνατότητες ανάπτυξης, με θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και με την αξία που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.Η μεγαλύτερη ευθύνη του λιμανιού που αποτελεί θεσμό για την πόλη του δεν είναι άλλη από το