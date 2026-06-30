Λύγισε η Νίκη Κάρτσωνα για τον θάνατο της μητέρας της: Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη, γιατί κάθε μέρα κλαίω

Η μητέρα του πρώην μοντέλου έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο - «Έφυγε σε μια στιγμή που ήθελε η ίδια να φύγει γιατί είχε κουραστεί, αλλά είναι τεράστια απώλεια», είπε το πρώην μοντέλο με σπασμένη φωνή