Λύγισε η Νίκη Κάρτσωνα για τον θάνατο της μητέρας της: Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη, γιατί κάθε μέρα κλαίω
Λύγισε η Νίκη Κάρτσωνα για τον θάνατο της μητέρας της: Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη, γιατί κάθε μέρα κλαίω
Η μητέρα του πρώην μοντέλου έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο - «Έφυγε σε μια στιγμή που ήθελε η ίδια να φύγει γιατί είχε κουραστεί, αλλά είναι τεράστια απώλεια», είπε το πρώην μοντέλο με σπασμένη φωνή
Κάθε βράδυ ζητάει συγγνώμη από τη μητέρα της η Νίκη Κάρτσωνα, καθώς κλαίει για τον θάνατό της και, όπως δήλωσε, γνωρίζει ότι καμία μητέρα δεν θέλει να κλαίει το παιδί της.
Το πρώην μοντέλο που έχασε τη μητέρα του τον Φεβρουάριο, σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 30 Ιουνίου στην εκπομπή «Happy Day», τόνισε πως η απώλειά της είναι τεράστια και με σπασμένη φωνή εξήγησε πως της λείπει περισσότερο η συνάντηση που είχαν τις Παρασκευές για να τρώνε μαζί.
Η Νίκη Κάρτσωνα είπε χαρακτηριστικά με συγκίνηση: «Είναι δύσκολο να ανοίξω συζήτηση για τη μαμά μου, γιατί είναι τεράστια απώλεια να χάνεις τη μαμά σου. Μια τόσο καλή μαμά… Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη, γιατί κάθε μέρα κλαίω και ξέρω ότι καμία μαμά δεν θέλει τα παιδιά της να κλαίνε. Κάθε μέρα στενοχωριέμαι, κάθε μέρα κλαίω, κάθε βράδυ της λέω "σ’ αγαπώ, συγγνώμη που έκλαψα και σήμερα". Μας λείπει πάρα πολύ. Κι ας ήταν η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, κι ας ήθελε να φύγει. Έφυγε σε μια στιγμή που ήθελε η ίδια να φύγει γιατί είχε κουραστεί... Είναι τεράστια απώλεια. Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι η αγκαλιά της, το χαμόγελό της και το ότι τρώγαμε μαζί τις Παρασκευές» και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ανέφερε: «Δεν θα ξαναπείς τι λέξη μαμά, ξέρεις τι είναι αυτό; Μπαίνουν στο μαγαζί μαμάδες με τις κόρες τους και… Τρομερό».
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Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε για τα 31 χρόνια κοινής ζωής με τον σύζυγό της και πρώην μπασκετμπολίστα, Νίκο Χατζή: «Εννοείται πως και ο Νίκος θέλει να επιστρέψουμε στην Καλαμάτα και το περιμένει πώς και πώς. Είναι η στιγμή να βάλουμε την απόλαυση στη ζωή μας και για τους δύο. Είναι έξυπνος άντρας, μου κάνει τα χατίρια. Περνάω πολύ ωραία με τον Νίκο, έχουμε χιούμορ στη σχέση μας, είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ο Νίκος είναι αυτό που θα ήθελα να είμαι, χωρίς να έχω κάνει όλα αυτά που έχω κάνει και πάλι δεν τον φτάνω. Είμαστε μαζί από το 1995. Όταν σταμάτησε το μπάσκετ, δεν τον άφησα να κάτσει λεπτό. Του είπα "τον καναπέ τον ξεχνάς, θα βρεις μια δουλειά, όποια δουλειά είναι αυτή"», δήλωσε.
Όσον αφορά στον 17χρονο γιο της, η Νίκη Κάρτσωνα επισήμανε πως είναι δώρο Θεού: «Ο Φίλιππος ασχολείται με το μπάσκετ, θέλει πολύ να το ακολουθήσει. Είναι ένα δώρο για μένα, το μεγαλύτερο δώρο που μου έκανε ο Θεός για να καταλάβω πόσο με αγαπάει. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, είναι αυτός που με έκανε να θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος».
«Καλό παράδεισο μαμά, τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της»
Η Νίκη Κάρτσωνα είχε ανακοινώσει τον θάνατο της μητέρας της μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, με μία φωτογραφία όπου εμφανίζεται αγκαλιά με τις δύο αδερφές της και τη μητέρα τους.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Είμαι η Νίκη, η κόρη της Τζένης. Και είναι η Βάσω και η Μαρία οι κόρες της Τζένης. Τίτλος παράσημο. Τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της, αδερφή της, φίλη της, θεία της, γνωστή της. Τα λόγια μικρά και λίγα. Οι λέξεις φτωχές για όλα αυτά που ήσουν, για αυτά που έκανες και για εκείνα που προσέφερες. Μια προσφορά η ζωή σου γεμάτη αγώνες, μάχες, χαρές, λύπες, μα πάντα εκεί γεμάτη δύναμη και θάρρος. Πάντα γενναία να ανοίγεις δρόμους και να μας δείχνεις πώς γίνεται αυτό. Ένα βλέμμα σου ήταν αρκετό για καύσιμο και για βάλσαμο στις ψυχές μας. Μια αγκαλιά και ένα χάδι. Κοιτάω τα μάτια σας και είναι γεμάτα πόνο, θλίψη, στεναχώρια και αγάπη. Αγάπη για την Τζένη, γιατί η Τζένη ζει και ζει μέσα από την αγάπη και την προσφορά. Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς».
Κλείνοντας πρόσθεσε: «Θέλω να μας ανοίγεις δρόμους και να μας τους φωτίζεις. Θέλω να είσαι εδώ και θα είσαι, γιατί το τόσο πολύ που ήσουν αφήνει ένα τεράστιο κενό. Γιατί ό,τι είμαι είναι και από εσένα. Και ό,τι έκανα, είναι και για εσένα. Και ό,τι θα προσφέρω, θα είναι από εσένα. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο μαμά».
Το πρώην μοντέλο που έχασε τη μητέρα του τον Φεβρουάριο, σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 30 Ιουνίου στην εκπομπή «Happy Day», τόνισε πως η απώλειά της είναι τεράστια και με σπασμένη φωνή εξήγησε πως της λείπει περισσότερο η συνάντηση που είχαν τις Παρασκευές για να τρώνε μαζί.
Η Νίκη Κάρτσωνα είπε χαρακτηριστικά με συγκίνηση: «Είναι δύσκολο να ανοίξω συζήτηση για τη μαμά μου, γιατί είναι τεράστια απώλεια να χάνεις τη μαμά σου. Μια τόσο καλή μαμά… Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη, γιατί κάθε μέρα κλαίω και ξέρω ότι καμία μαμά δεν θέλει τα παιδιά της να κλαίνε. Κάθε μέρα στενοχωριέμαι, κάθε μέρα κλαίω, κάθε βράδυ της λέω "σ’ αγαπώ, συγγνώμη που έκλαψα και σήμερα". Μας λείπει πάρα πολύ. Κι ας ήταν η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, κι ας ήθελε να φύγει. Έφυγε σε μια στιγμή που ήθελε η ίδια να φύγει γιατί είχε κουραστεί... Είναι τεράστια απώλεια. Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι η αγκαλιά της, το χαμόγελό της και το ότι τρώγαμε μαζί τις Παρασκευές» και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ανέφερε: «Δεν θα ξαναπείς τι λέξη μαμά, ξέρεις τι είναι αυτό; Μπαίνουν στο μαγαζί μαμάδες με τις κόρες τους και… Τρομερό».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε για τα 31 χρόνια κοινής ζωής με τον σύζυγό της και πρώην μπασκετμπολίστα, Νίκο Χατζή: «Εννοείται πως και ο Νίκος θέλει να επιστρέψουμε στην Καλαμάτα και το περιμένει πώς και πώς. Είναι η στιγμή να βάλουμε την απόλαυση στη ζωή μας και για τους δύο. Είναι έξυπνος άντρας, μου κάνει τα χατίρια. Περνάω πολύ ωραία με τον Νίκο, έχουμε χιούμορ στη σχέση μας, είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ο Νίκος είναι αυτό που θα ήθελα να είμαι, χωρίς να έχω κάνει όλα αυτά που έχω κάνει και πάλι δεν τον φτάνω. Είμαστε μαζί από το 1995. Όταν σταμάτησε το μπάσκετ, δεν τον άφησα να κάτσει λεπτό. Του είπα "τον καναπέ τον ξεχνάς, θα βρεις μια δουλειά, όποια δουλειά είναι αυτή"», δήλωσε.
Όσον αφορά στον 17χρονο γιο της, η Νίκη Κάρτσωνα επισήμανε πως είναι δώρο Θεού: «Ο Φίλιππος ασχολείται με το μπάσκετ, θέλει πολύ να το ακολουθήσει. Είναι ένα δώρο για μένα, το μεγαλύτερο δώρο που μου έκανε ο Θεός για να καταλάβω πόσο με αγαπάει. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, είναι αυτός που με έκανε να θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος».
«Καλό παράδεισο μαμά, τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της»
Η Νίκη Κάρτσωνα είχε ανακοινώσει τον θάνατο της μητέρας της μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, με μία φωτογραφία όπου εμφανίζεται αγκαλιά με τις δύο αδερφές της και τη μητέρα τους.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Είμαι η Νίκη, η κόρη της Τζένης. Και είναι η Βάσω και η Μαρία οι κόρες της Τζένης. Τίτλος παράσημο. Τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της, αδερφή της, φίλη της, θεία της, γνωστή της. Τα λόγια μικρά και λίγα. Οι λέξεις φτωχές για όλα αυτά που ήσουν, για αυτά που έκανες και για εκείνα που προσέφερες. Μια προσφορά η ζωή σου γεμάτη αγώνες, μάχες, χαρές, λύπες, μα πάντα εκεί γεμάτη δύναμη και θάρρος. Πάντα γενναία να ανοίγεις δρόμους και να μας δείχνεις πώς γίνεται αυτό. Ένα βλέμμα σου ήταν αρκετό για καύσιμο και για βάλσαμο στις ψυχές μας. Μια αγκαλιά και ένα χάδι. Κοιτάω τα μάτια σας και είναι γεμάτα πόνο, θλίψη, στεναχώρια και αγάπη. Αγάπη για την Τζένη, γιατί η Τζένη ζει και ζει μέσα από την αγάπη και την προσφορά. Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς».
Κλείνοντας πρόσθεσε: «Θέλω να μας ανοίγεις δρόμους και να μας τους φωτίζεις. Θέλω να είσαι εδώ και θα είσαι, γιατί το τόσο πολύ που ήσουν αφήνει ένα τεράστιο κενό. Γιατί ό,τι είμαι είναι και από εσένα. Και ό,τι έκανα, είναι και για εσένα. Και ό,τι θα προσφέρω, θα είναι από εσένα. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο μαμά».
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