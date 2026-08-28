Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της
GALA
Ηλιάνα Παπαγεωργίου Κουφονήσια

Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της

Το μοντέλο ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από το αγαπημένο του νησί που επισκέπτεται κάθε χρόνο

Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της
Ιωάννα Μαρίνου
34 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά τους Λειψούς, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στα Κουφονήσια, που είναι ένας από τους αγαπημένους της προορισμούς και φροντίζει κάθε καλοκαίρι να περνά λίγες ημέρες στο νησί.

Το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Instagram, όπου πόζαρε φορώντας μαύρο μπικίνι, μπροστά από διαφορετικά τοπία.

Στις πρώτες φωτογραφίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρουσιάζεται με μαύρα γυαλιά ηλίου, διαβάζοντας παράλληλα ένα βιβλίο ξαπλωμένη είτε σε παγκάκι, ενώ σε άλλες πόζαρε με θέα τη θάλασσα. Το μυθιστόρημα που έχει επιλέξει για τις διακοπές της ονομάζεται «Βούτυρο» της Ιαπωνίδας συγγραφέως Ασάκο Γιουζούκι.

Δείτε τις φωτογραφίες

Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της


Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της
Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της
Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της
Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της
Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της
Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της
Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της
Ιωάννα Μαρίνου
34 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης