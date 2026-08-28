Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της
Μετά τους Λειψούς στα Κουφονήσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το βιβλίο που επέλεξε για τις διακοπές της
Το μοντέλο ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από το αγαπημένο του νησί που επισκέπτεται κάθε χρόνο
Μετά τους Λειψούς, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στα Κουφονήσια, που είναι ένας από τους αγαπημένους της προορισμούς και φροντίζει κάθε καλοκαίρι να περνά λίγες ημέρες στο νησί.
Το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Instagram, όπου πόζαρε φορώντας μαύρο μπικίνι, μπροστά από διαφορετικά τοπία.
Στις πρώτες φωτογραφίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρουσιάζεται με μαύρα γυαλιά ηλίου, διαβάζοντας παράλληλα ένα βιβλίο ξαπλωμένη είτε σε παγκάκι, ενώ σε άλλες πόζαρε με θέα τη θάλασσα. Το μυθιστόρημα που έχει επιλέξει για τις διακοπές της ονομάζεται «Βούτυρο» της Ιαπωνίδας συγγραφέως Ασάκο Γιουζούκι.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Instagram, όπου πόζαρε φορώντας μαύρο μπικίνι, μπροστά από διαφορετικά τοπία.
Στις πρώτες φωτογραφίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρουσιάζεται με μαύρα γυαλιά ηλίου, διαβάζοντας παράλληλα ένα βιβλίο ξαπλωμένη είτε σε παγκάκι, ενώ σε άλλες πόζαρε με θέα τη θάλασσα. Το μυθιστόρημα που έχει επιλέξει για τις διακοπές της ονομάζεται «Βούτυρο» της Ιαπωνίδας συγγραφέως Ασάκο Γιουζούκι.
Δείτε τις φωτογραφίες
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