Ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση ύστερα από 11 χρόνια
«Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει», έγραψε μεταξύ άλλων ο κιθαρίστας στο Instagram
Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση ανακοίνωσε ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ, μέσω ανάρτησης στο Instagram, έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας στο πλευρό της γνωστής τραγουδίστριας.
Σε μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο κιθαρίστας ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που, όπως ανέφερε, έλαβε όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν πάντα να βάζει τα δυνατά του για να την κάνει να λάμψει.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση».
Ο μουσικός ολοκλήρωσε την ανάρτησή του εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συναντήσει ξανά το κοινό στο μέλλον, σε μια επόμενη καλλιτεχνική του διαδρομή.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:
«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ.
Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας!
Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση!
Δε θεωρώ και δε θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη «δουλειά» ούτε στη ζωή.
Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει.
Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου!
Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή!».
