Πάολα: Η κόρη της δημοσίευσε φωτογραφίες από την ορκωμοσία της
Η κόρη της τραγουδίστριας και του Φώτη Ζογλοπίτη πήρε το πτυχίο της από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ
Φωτογραφίες από την ημέρα της ορκωμοσίας της δημοσίευσε η κόρη της Πάολας και του Φώτη Ζογλοπίτη, Παολίνα.
Πριν από λίγες ημέρες, η Παολίνα πήρε το πτυχίο της από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα μέσα από το αμφιθέατρο τη στιγμή που παραλάμβανε το πτυχίο της, αλλά και έξω από πανεπιστήμιο με τους φίλους και την οικογένειά της. Σε μερικές εικόνες η Παολίνα εμφανίζεται με την Πάολα και τον πατέρα της, Φώτη Ζογλοπίτη.
Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της, η κόρη της τραγουδίστριας και του μάνατζερ εξέφρασε τα συναισθήματά της για την ολοκλήρωση των σπουδών της, ενώ περιέγραψε και την περίοδο που φοιτούσε στο πανεπιστήμιο.
Δείτε την ανάρτησή της
Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Πτυχίο, λοιπόν. Αντιπαθώντας πλήρως τα κλισέ, δεν θα σπαταλήσω λέξη για να πω πόσο χαρούμενη ήμουν με τις σπουδές μου. Φυσικά και ήμουν χαρούμενη. Δεν είναι στον χαρακτήρα μου να μένω ούτε δευτερόλεπτο σε μέρη που η καρδιά μου δεν χτυπά στο κόκκινο. Και η καρδιά μπορεί να χτυπήσει κόκκινο και στα περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Θα μου λείψει πολύ το πανεπιστήμιο, γιατί όσο φοιτούσα κυνηγούσα να καταργήσω το 24ωρο κάνοντας ότι μπορεί κανείς να φανταστεί, και δεν συνειδητοποιούσα πόσο το είχα αγαπήσει. Θα μου λείψουν τα εντελώς απαρατήρητα στο μάτι. Ακόμη και ο ήχος που έκαναν τα παπούτσια μου μπαίνοντας γρήγορα στο αμφιθέατρο αργοπορημένη. Θα μου λείψει η αίθουσα μας και όσα ακούστηκαν σε αυτή [παρόλο που καμιά φορά πήγαινες να κάτσεις και δεν υπήρχε καρέκλα]. Οι λεπτομέρειες. Αυτές κάνουν τη ζωή γλυκιά, και τις αναμνήσεις νοσταλγικές. Μακάρι να πατούσα ένα κουμπί και να το ζούσα ξανά, ξέγνοιαστα, ευχάριστα, ελεύθερα. Και σίγουρα χωρίς να προσπαθώ να καταργήσω το 24ωρο ή τον ύπνο, στην προσπάθεια μου να δοκιμάσω τα πάντα σε αυτή τη ζωή».
