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Οι φωτογραφίες της Κλέλιας Ανδριολάτου από το τρίαθλο στο Κατάκολο και η ιστορία για τον κολυμβητή που της είπε «συνέχισε, το έχεις»
Οι φωτογραφίες της Κλέλιας Ανδριολάτου από το τρίαθλο στο Κατάκολο και η ιστορία για τον κολυμβητή που της είπε «συνέχισε, το έχεις»
«Τι να την κάνεις την ψυχή αν δεν την μοιράζεσαι;» το ρητορικό ερώτημα της Κλέλιας Ανδριολάτου μετά τον αγώνα τριάθλου στο Κατάκολο
Μια διαφορετική εικόνα της παρουσίασε μέσω ανάρτησή της της στο Instagram η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία, όπως γνωστοποίησε, έλαβε μέρος σε αγώνα τριάθλου στο Κατάκολο, τον τόπο καταγωγής της.
Η ηθοποιός δημοσίευσε, μάλιστα, μια σειρά φωτογραφιών από τη συμμετοχή της στον αγώνα με δύο φίλους της αλλά και τη βράβευσή τους.
Η Κλέλια Ανδριολάτου χαρακτηρίζει «ήρωες» όσους συμμετείχαν στον αγώνα τριάθλου, αποκαλύπτοντας και πώς τη βοήθησε ένας κολυμβητής ενώ η ίδια βρισκόταν στο νερό για την ομάδα της.
Όπως γράφει σε ανάρτησή της «την ώρα που κολυμπούσα σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω πόσο έχω ακόμα. Με βλέπει ένας κολυμβητής που πηγαίναμε τυχαία δίπλα δίπλα και μου λέει συνέχισε ΤΟ ΧΕΙΣ.. βουτάω κεφάλι και δίνω γκάζι».
«Τι να την κάνεις την ψυχή αν δεν την μοιράζεσαι;
Όλοι μαζί μπορούμε ❤️» καταλήγει η Κλέλια Ανδριολάτου
FIRST TRIATHLON KATAKOLO !!!!!!
Η ηθοποιός δημοσίευσε, μάλιστα, μια σειρά φωτογραφιών από τη συμμετοχή της στον αγώνα με δύο φίλους της αλλά και τη βράβευσή τους.
Η Κλέλια Ανδριολάτου χαρακτηρίζει «ήρωες» όσους συμμετείχαν στον αγώνα τριάθλου, αποκαλύπτοντας και πώς τη βοήθησε ένας κολυμβητής ενώ η ίδια βρισκόταν στο νερό για την ομάδα της.
Όπως γράφει σε ανάρτησή της «την ώρα που κολυμπούσα σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω πόσο έχω ακόμα. Με βλέπει ένας κολυμβητής που πηγαίναμε τυχαία δίπλα δίπλα και μου λέει συνέχισε ΤΟ ΧΕΙΣ.. βουτάω κεφάλι και δίνω γκάζι».
«Τι να την κάνεις την ψυχή αν δεν την μοιράζεσαι;
Όλοι μαζί μπορούμε ❤️» καταλήγει η Κλέλια Ανδριολάτου
Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου για το τρίαθλο στο Κατάκολο
FIRST TRIATHLON KATAKOLO !!!!!!
Το αγαπημένο μου μέρος γέμισε με ήρωες. Ανθρώπους με πάθος , με δύναμη ψυχής, με λαχτάρα! Ανθρώπους που στήριξαν - εμψυχώσαν - φρόντισαν. Δεν έχω λόγια να σας περιγράψω τη χαρά μου. Πρώτη φορά συμμετέχω σε τρίαθλο. Σκυταλοδρομία. Θοδωρής, Φαίδωνας και εγώ.Η ομάδα μας. Δώσαμε ψυχή και έχουμε μπόλικη. Την ώρα που κολυμπούσα σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω πόσο έχω ακόμα. Με βλέπει ένας κολυμβητής που πηγαίναμε τυχαία δίπλα δίπλα και μου λέει συνέχισε ΤΟ ΧΕΙΣ.. βουτάω κεφάλι και δίνω γκάζι . Τι να την κάνεις την ψυχή αν δεν την μοιράζεσαι;
Όλοι μαζί μπορούμε ❤️
Όλοι μαζί μπορούμε ❤️
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