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Λέρος: Εκδηλώσεις μνήμης για την 83η επέτειο από τη βύθιση του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα»
Λέρος: Εκδηλώσεις μνήμης για την 83η επέτειο από τη βύθιση του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα»
Στο Μνημείο Πεσόντων του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου κ. Παΐσιος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση
Εκδηλώσεις μνήμης για την 83η επέτειο από τη βύθιση του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα» πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στη Λέρο, τιμώντας τη μνήμη των αξιωματικών και των μελών του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέστηκε επίσημη δοξολογία, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Υπηρεσίας Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης, οι βουλευτές Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς και Μάνος Κόνσολας, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης, οι πολιτευτές Αντώνης Γιαννικουρής και Κατερίνα Εμμανουήλ, εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας, ο δήμαρχος της αδελφοποιημένης γερμανικής πόλης Άσχαϊμ, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, καθώς και αντιπροσωπείες σχολείων με τις σημαίες τους.
Στη συνέχεια, στο Μνημείο Πεσόντων του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου κ. Παΐσιος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Ακολούθησαν το προσκλητήριο των πεσόντων με τιμητικές βολές, η κατάθεση στεφάνων και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αναφερόμενος στην ιστορική πορεία του «Βασίλισσα Όλγα» και στην ηρωική δράση του πληρώματός του.
Μετά το πέρας της τελετής, οι παριστάμενοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» Ρ-268 και μετέβησαν στο σημείο όπου βυθίστηκε το αντιτορπιλικό, στον όρμο του Λακκιού. Εκεί πραγματοποιήθηκε η ρίψη στεφάνων στη θάλασσα, ολοκληρώνοντας τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για το ιστορικό πλοίο και τους ανθρώπους του.
Πηγή: lerosnews.gr
Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέστηκε επίσημη δοξολογία, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Υπηρεσίας Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης, οι βουλευτές Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς και Μάνος Κόνσολας, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης, οι πολιτευτές Αντώνης Γιαννικουρής και Κατερίνα Εμμανουήλ, εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας, ο δήμαρχος της αδελφοποιημένης γερμανικής πόλης Άσχαϊμ, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, καθώς και αντιπροσωπείες σχολείων με τις σημαίες τους.
Στη συνέχεια, στο Μνημείο Πεσόντων του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου κ. Παΐσιος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Ακολούθησαν το προσκλητήριο των πεσόντων με τιμητικές βολές, η κατάθεση στεφάνων και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αναφερόμενος στην ιστορική πορεία του «Βασίλισσα Όλγα» και στην ηρωική δράση του πληρώματός του.
Μετά το πέρας της τελετής, οι παριστάμενοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» Ρ-268 και μετέβησαν στο σημείο όπου βυθίστηκε το αντιτορπιλικό, στον όρμο του Λακκιού. Εκεί πραγματοποιήθηκε η ρίψη στεφάνων στη θάλασσα, ολοκληρώνοντας τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για το ιστορικό πλοίο και τους ανθρώπους του.
Πηγή: lerosnews.gr
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