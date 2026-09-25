Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής

Κινητοποιήθηκαν επίσης 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής
UPD:
Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα νωρίς το απόγευμα σε περιοχή της Νέας Τρίγλιας, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:30 σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση της φωτιάς, έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησε νωρίτερα και ένα ελικόπτερο.
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