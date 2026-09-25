Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής
Κινητοποιήθηκαν επίσης 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα
UPD:
Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα νωρίς το απόγευμα σε περιοχή της Νέας Τρίγλιας, στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:30 σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση της φωτιάς, έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησε νωρίτερα και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:30 σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση της φωτιάς, έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησε νωρίτερα και ένα ελικόπτερο.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα