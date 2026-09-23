Συνελήφθη καταζητούμενος για την άγρια επίθεση με τα 7.000 ευρώ στο Αίγιο
ΕΛΛΑΔΑ
Ξυλοδαρμός Επίθεση Αίγιο

Συνελήφθη καταζητούμενος για την άγρια επίθεση με τα 7.000 ευρώ στο Αίγιο

Έξι άνδρες του επιτέθηκαν, τον απήγαγαν και τον λήστεψαν

Συνελήφθη καταζητούμενος για την άγρια επίθεση με τα 7.000 ευρώ στο Αίγιο
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Στην σύλληψη ενός άνδρα βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία προχώρησαν οι Αρχές στο Αίγιο. Ο άνδρας αναζητούνταν για υπόθεση άγριας επίθεσης που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2026.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έγινε το πρωί της Τρίτης στο Αίγιο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, οι οποίοι εντόπισαν τον κατηγορούμενο και προχώρησαν στην εκτέλεση του εντάλματος της Ανακρίτριας Αχαΐας, Παράλληλη έδρα Αιγίου.

Η υπόθεση είχε σημειωθεί στις 14 Απριλίου 2026, το μεσημέρι, στο Αίγιο. Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο συλληφθείς, επιτέθηκαν έξω από καφετέρια σε άνδρα. Οι δράστες φέρονται να τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, ενώ στη συνέχεια τέσσερις από τους κατηγορούμενους τον επιβίβασαν με τη βία σε αυτοκίνητο.

Ακολούθως, τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Φτέρης, όπου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνέχισαν να τον χτυπούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αφαίρεσαν από το θύμα 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Μετά την επίθεση, τον εγκατέλειψαν έξω από το Νοσοκομείο Αιγίου, όπου και μεταφέρθηκε για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ακόμη δύο άνδρες. Ο ένας συνελήφθη στις 14 Απριλίου 2026, την ημέρα της επίθεσης, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 3 Ιουνίου 2026.

Ο άνδρας που συνελήφθη χθες θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.
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