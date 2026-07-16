Δάκρυσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο τέλος παράστασης, η αφιέρωση στη Μάρω Κοντού
Δάκρυσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο τέλος παράστασης, η αφιέρωση στη Μάρω Κοντού
Ο ηθοποιός ζήτησε από τους θεατές να τραγουδήσουν όλοι μαζί το «Πες μου μια λέξη» για χάρη της
Δάκρυσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο τέλος θεατρικής παράστασης και ζήτησε από το κοινό να κάνουν όλοι μαζί μία αφιέρωση στη Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα της ζωής της, με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Ο ηθοποιός μόλις ολοκληρώθηκε η παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» που πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα την Τετάρτη 15 Ιουλίου, κοίταξε τους θεατές και μίλησε για την απώλεια της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου, επισημαίνοντας πως αντί για ενός λεπτού σιγή, σκέφτηκε να τραγουδήσουν όλοι μαζί για εκείνη.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είπε: «Ήταν μία νύχτα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μία μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε όλοι μας, κι εμείς κι εσείς, έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της, όλοι μας. Είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο και ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας και της άνω τιμής, της μεγαλύτερης. Σκεφτήκαμε να ζητήσουμε ενός λεπτού σιγή, αλλά νομίζω το καλύτερο θα ήταν αν θέλετε όλοι μαζί να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν, το οποίο όλοι πολύ γλυκά να το πούμε για να μας ακούσει» και τότε όλο το θέατρο άρχισε να τραγουδά το τραγούδι «Πες μου μια λέξη».
Δείτε βίντεο
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρόσθεσε: «...Για σένα Μάρω. Το θέατρο κι Όλος ο κόσμος σε τραγουδά» και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok από θεατή, ο ηθοποιός φαίνεται να χειροκροτά συγκινημένος και δακρυσμένος.
Στο προφίλ του στο Instagram έκανε δύο ακόμη αναρτήσεις για τη Μάρω Κοντού. Αρχικά, δημοσίευσε μία φωτογραφία που φιλούσε το χέρι της και στη λεζάντα έγραψε: «Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα απο το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα... Πέρασαν τα χρόνια μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιαζεται σα μάνα... Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω... καλό σου ταξίδι μητέρα».
Στη δεύτερη ανάρτηση, ανέβασε μία φωτογραφία τους από την παράσταση NINE και της αφιέρωσε στίχους από το έργο: «Δες το φεγγάρι κοιτάει από ψηλά και σε προσέχει σα να' μαι κοντά σου καρδιά μου αγόρι μου είμαι δίπλα σου κάθε στιγμή!!! Στίχοι Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Τραγούδι Μαρω Κοντού. Για το musical "NINE"», σημείωσε.
Ο ηθοποιός μόλις ολοκληρώθηκε η παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» που πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα την Τετάρτη 15 Ιουλίου, κοίταξε τους θεατές και μίλησε για την απώλεια της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου, επισημαίνοντας πως αντί για ενός λεπτού σιγή, σκέφτηκε να τραγουδήσουν όλοι μαζί για εκείνη.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είπε: «Ήταν μία νύχτα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μία μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε όλοι μας, κι εμείς κι εσείς, έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της, όλοι μας. Είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο και ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας και της άνω τιμής, της μεγαλύτερης. Σκεφτήκαμε να ζητήσουμε ενός λεπτού σιγή, αλλά νομίζω το καλύτερο θα ήταν αν θέλετε όλοι μαζί να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν, το οποίο όλοι πολύ γλυκά να το πούμε για να μας ακούσει» και τότε όλο το θέατρο άρχισε να τραγουδά το τραγούδι «Πες μου μια λέξη».
Δείτε βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρόσθεσε: «...Για σένα Μάρω. Το θέατρο κι Όλος ο κόσμος σε τραγουδά» και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok από θεατή, ο ηθοποιός φαίνεται να χειροκροτά συγκινημένος και δακρυσμένος.
@gmarina88
Το αντίο του/ μας στη Κυρία Μαρω Κοντού!♬ πρωτότυπος ήχος - marinastaacra
Στο προφίλ του στο Instagram έκανε δύο ακόμη αναρτήσεις για τη Μάρω Κοντού. Αρχικά, δημοσίευσε μία φωτογραφία που φιλούσε το χέρι της και στη λεζάντα έγραψε: «Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα απο το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα... Πέρασαν τα χρόνια μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιαζεται σα μάνα... Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω... καλό σου ταξίδι μητέρα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη δεύτερη ανάρτηση, ανέβασε μία φωτογραφία τους από την παράσταση NINE και της αφιέρωσε στίχους από το έργο: «Δες το φεγγάρι κοιτάει από ψηλά και σε προσέχει σα να' μαι κοντά σου καρδιά μου αγόρι μου είμαι δίπλα σου κάθε στιγμή!!! Στίχοι Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Τραγούδι Μαρω Κοντού. Για το musical "NINE"», σημείωσε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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