Δάκρυσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο τέλος παράστασης, η αφιέρωση στη Μάρω Κοντού

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasilis Charalampopoulos official (@charalampopoulos_vasilis)

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρόσθεσε: «

» και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok από θεατή, ο ηθοποιός φαίνεται να χειροκροτά συγκινημένος και δακρυσμένος.







Στο προφίλ του στο Instagram έκανε δύο ακόμη αναρτήσεις για τη Μάρω Κοντού. Αρχικά, δημοσίευσε μία φωτογραφία που φιλούσε το χέρι της και στη λεζάντα έγραψε: «Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα απο το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα... Πέρασαν τα χρόνια μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιαζεται σα μάνα... Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω... καλό σου ταξίδι μητέρα».





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasilis Charalampopoulos official (@charalampopoulos_vasilis)



Στη δεύτερη ανάρτηση, ανέβασε μία φωτογραφία τους από την παράσταση NINE και της αφιέρωσε στίχους από το έργο: «Δες το φεγγάρι κοιτάει από ψηλά και σε προσέχει σα να' μαι κοντά σου καρδιά μου αγόρι μου είμαι δίπλα σου κάθε στιγμή!!! Στίχοι Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Τραγούδι Μαρω Κοντού. Για το musical "NINE"», σημείωσε.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasilis Charalampopoulos official (@charalampopoulos_vasilis)