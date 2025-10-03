Περικλής Λιανός: Ήμουν καλύτερος ως δικηγόρος παρά ως ηθοποιός, είχα πολύ μεγάλη ζήτηση
Περικλής Λιανός: Ήμουν καλύτερος ως δικηγόρος παρά ως ηθοποιός, είχα πολύ μεγάλη ζήτηση
Κάποια στιγμή είπα ότι προτιμώ και το θέατρο, ενώ την αγαπώ τη δικηγορία, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Στην ενασχόλησή του με τη δικηγορία πριν αφοσιωθεί αποκλειστικά στην υποκριτική και το θέατρο αναφέρθηκε ο Περικλής Λιανός, υποστηρίζοντας πως ήταν καλύτερος ως δικηγόρος παρά ως ηθοποιός. Όπως εξήγησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, δεν άσκησε το επάγγελμα για χρόνια λόγω του ασυμβίβαστου που δεν του επέτρεπε να κάνει παράλληλα και άλλη δουλειά. Έτσι, ζήτησε τη διαγραφή του από τον δικηγορικό σύλλογο.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρις-Νωρίς», το πρωί της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου και θυμήθηκε την περίοδο που εργαζόταν ως δικηγόρος: «Ήμουν καλός σαν δικηγόρος. Ήμουν καλύτερος από ηθοποιός και είχα πολύ μεγάλη ζήτηση. Δεν το έκανα όμως για πολλά χρόνια, γιατί αυτό τότε ήταν ασυμβίβαστο. Δεν ξέρω αν, τώρα, έχει αλλάξει. Δεν επιτρεπόταν να είσαι ηθοποιός και δικηγόρος. Εγώ υπέγραφα ψεύτικες δηλώσεις και πάνω σ’ αυτό με διέγραψαν, όταν ζήτησα να με διαγράψουν από τον δικηγορικό σύλλογο. Ότι δεν έπρεπε δηλαδή να είμαι».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:10
Ο Περικλής Λιανός περιέγραψε το άγχος που βίωνε καθημερινά στα δικαστήρια, επισημαίνοντας ότι το έντονο στρες τον οδήγησε στην απόφαση να εστιάσει στο θέατρο. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να αγαπά τη δικηγορία.
«Είχα ένα γραφείο, στην Κάνιγγος 5, μαζί με άλλους και έτρεχα το πρωί στα δικαστήρια με απίστευτο άγχος. Ήταν η ευθύνη. Ενώ τα προετοίμαζα και ήμουν πάρα πολύ καλός, στο γραφείο όταν τα έλεγα, όταν πήγαινα εκεί το άγχος με βάραινε πολύ και είχα έναν έρπη συνέχεια. Κάποια στιγμή, λοιπόν, είπα ότι προτιμώ και μ’ αρέσει καλύτερα το θέατρο ενώ την αγαπώ τη δικηγορία», πρόσθεσε.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρις-Νωρίς», το πρωί της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου και θυμήθηκε την περίοδο που εργαζόταν ως δικηγόρος: «Ήμουν καλός σαν δικηγόρος. Ήμουν καλύτερος από ηθοποιός και είχα πολύ μεγάλη ζήτηση. Δεν το έκανα όμως για πολλά χρόνια, γιατί αυτό τότε ήταν ασυμβίβαστο. Δεν ξέρω αν, τώρα, έχει αλλάξει. Δεν επιτρεπόταν να είσαι ηθοποιός και δικηγόρος. Εγώ υπέγραφα ψεύτικες δηλώσεις και πάνω σ’ αυτό με διέγραψαν, όταν ζήτησα να με διαγράψουν από τον δικηγορικό σύλλογο. Ότι δεν έπρεπε δηλαδή να είμαι».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:10
«Είχα ένα γραφείο, στην Κάνιγγος 5, μαζί με άλλους και έτρεχα το πρωί στα δικαστήρια με απίστευτο άγχος. Ήταν η ευθύνη. Ενώ τα προετοίμαζα και ήμουν πάρα πολύ καλός, στο γραφείο όταν τα έλεγα, όταν πήγαινα εκεί το άγχος με βάραινε πολύ και είχα έναν έρπη συνέχεια. Κάποια στιγμή, λοιπόν, είπα ότι προτιμώ και μ’ αρέσει καλύτερα το θέατρο ενώ την αγαπώ τη δικηγορία», πρόσθεσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ξυλοδαρμός γυναίκας δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε»
Πλακιάς για Τέμπη: Είτε μας κοροϊδεύουν όσοι έλεγαν για λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο
Γέμισε κόσμο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Ξυλοδαρμός γυναίκας δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε»
Πλακιάς για Τέμπη: Είτε μας κοροϊδεύουν όσοι έλεγαν για λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο
Γέμισε κόσμο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα