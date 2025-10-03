Περικλής Λιανός: Ήμουν καλύτερος ως δικηγόρος παρά ως ηθοποιός, είχα πολύ μεγάλη ζήτηση
GALA
Περικλής Λιανός Δικηγόρος Ηθοποιός

Περικλής Λιανός: Ήμουν καλύτερος ως δικηγόρος παρά ως ηθοποιός, είχα πολύ μεγάλη ζήτηση

Κάποια στιγμή είπα ότι προτιμώ και το θέατρο, ενώ την αγαπώ τη δικηγορία, συμπλήρωσε ο ηθοποιός

Περικλής Λιανός: Ήμουν καλύτερος ως δικηγόρος παρά ως ηθοποιός, είχα πολύ μεγάλη ζήτηση
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ενασχόλησή του με τη δικηγορία πριν αφοσιωθεί αποκλειστικά στην υποκριτική και το θέατρο αναφέρθηκε ο Περικλής Λιανός, υποστηρίζοντας πως ήταν καλύτερος ως δικηγόρος παρά ως ηθοποιός. Όπως εξήγησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, δεν άσκησε το επάγγελμα για χρόνια λόγω του ασυμβίβαστου που δεν του επέτρεπε να κάνει παράλληλα και άλλη δουλειά. Έτσι, ζήτησε τη διαγραφή του από τον δικηγορικό σύλλογο.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρις-Νωρίς», το πρωί της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου και θυμήθηκε την περίοδο που εργαζόταν ως δικηγόρος: «Ήμουν καλός σαν δικηγόρος. Ήμουν καλύτερος από ηθοποιός και είχα πολύ μεγάλη ζήτηση. Δεν το έκανα όμως για πολλά χρόνια, γιατί αυτό τότε ήταν ασυμβίβαστο. Δεν ξέρω αν, τώρα, έχει αλλάξει. Δεν επιτρεπόταν να είσαι ηθοποιός και δικηγόρος. Εγώ υπέγραφα ψεύτικες δηλώσεις και πάνω σ’ αυτό με διέγραψαν, όταν ζήτησα να με διαγράψουν από τον δικηγορικό σύλλογο. Ότι δεν έπρεπε δηλαδή να είμαι».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:10
Ο Περικλής Λιανός περιέγραψε το άγχος που βίωνε καθημερινά στα δικαστήρια, επισημαίνοντας ότι το έντονο στρες τον οδήγησε στην απόφαση να εστιάσει στο θέατρο. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να αγαπά τη δικηγορία. 

«Είχα ένα γραφείο, στην Κάνιγγος 5, μαζί με άλλους και έτρεχα το πρωί στα δικαστήρια με απίστευτο άγχος. Ήταν η ευθύνη. Ενώ τα προετοίμαζα και ήμουν πάρα πολύ καλός, στο γραφείο όταν τα έλεγα, όταν πήγαινα εκεί το άγχος με βάραινε πολύ και είχα έναν έρπη συνέχεια. Κάποια στιγμή, λοιπόν, είπα ότι προτιμώ και μ’ αρέσει καλύτερα το θέατρο ενώ την αγαπώ τη δικηγορία», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός γυναίκας δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε»

Πλακιάς για Τέμπη: Είτε μας κοροϊδεύουν όσοι έλεγαν για λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο

Γέμισε κόσμο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης