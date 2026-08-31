Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νίνο Ρότα με αφηγητή τον Sting
Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νίνο Ρότα με αφηγητή τον Sting
Το «Nino: A Film About Nino Rota» εξερευνά τη ζωή και την καλλιτεχνική κληρονομιά του βραβευμένου με Όσκαρ Ιταλού συνθέτη
Τη ζωή και την καλλιτεχνική κληρονομιά του Νίνο Ρότα παρουσιάζει το νέο ντοκιμαντέρ «Nino: A Film About Nino Rota», με αφηγητή τον Sting.
Η Global Constellation έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας, η οποία θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, εκτός διαγωνιστικού τμήματος, σύμφωνα με το Variety.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γουόλτερ Φασάνο, μοντέρ των ταινιών του Λούκα Γκουαντανίνο. Το «Nino: A Film About Nino Rota» χρησιμοποιεί μια «ελεύθερη και συνειρμική αφηγηματική μορφή για να εξερευνήσει τους προσωπικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς δεσμούς που διαμόρφωσαν τη ζωή του, αποκαλύπτοντας έναν καλλιτέχνη που αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στη μουσική και τα ιδανικά που αυτή ενσαρκώνει», σύμφωνα με την ανακοίνωση για την ταινία.
Την αφήγηση έχει αναλάβει ο Sting, ο οποίος έχει τιμηθεί 17 φορές με βραβείο Grammy. Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται επίσης συνεντεύξεις με σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου και της μουσικής, μεταξύ των οποίων ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Αλεξάντρ Ντεσπλά, ο σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-γουκ και ο βραβευμένος με Grammy συνθέτης και ενορχηστρωτής Βινς Μεντόζα, καθώς και άλλοι καλλιτέχνες.
Στόχος του φιλμ είναι να παρουσιάσει ένα «ζωντανό πορτρέτο του δημιουργικού σύμπαντος του Ρότα και της βαθιάς επιρροής που συνεχίζει να ασκεί στους δημιουργούς ταινιών και τους συνθέτες σήμερα».
Ο Νίνο Ρότα έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Συνέθεσε τη μουσική για τις ταινίες «Ο Νονός» (The Godfather) και «Ο Νονός Μέρος II» (The Godfather 2) του Φράνσις Φορντ Κόπολα, για τις οποίες τιμήθηκε με Όσκαρ. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η πολυετής συνεργασία του με τον Φεντερίκο Φελίνι, για τον οποίο έγραψε μουσική σε μεγάλο μέρος της φιλμογραφίας του, μεταξύ άλλων για τις ταινίες «La dolce vita», «8½» και «Amarcord». Ο Ρότα είχε επίσης υπογράψει τη μουσική για την ταινία «The Leopard» του Λουκίνο Βισκόντι.
Ο Γουόλτερ Φασάνο είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν με το είδος του ντοκιμαντέρ. Το 2021 έγραψε και σκηνοθέτησε το «Pino», μια ταινία για τη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη Πίνο Πασκάλι. Το ντοκιμαντέρ απέσπασε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Global Constellation έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας, η οποία θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, εκτός διαγωνιστικού τμήματος, σύμφωνα με το Variety.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γουόλτερ Φασάνο, μοντέρ των ταινιών του Λούκα Γκουαντανίνο. Το «Nino: A Film About Nino Rota» χρησιμοποιεί μια «ελεύθερη και συνειρμική αφηγηματική μορφή για να εξερευνήσει τους προσωπικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς δεσμούς που διαμόρφωσαν τη ζωή του, αποκαλύπτοντας έναν καλλιτέχνη που αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στη μουσική και τα ιδανικά που αυτή ενσαρκώνει», σύμφωνα με την ανακοίνωση για την ταινία.
Sting to Narrate Documentary About ‘The Godfather’ Composer Nino Rota, Premiering at Venice Film Festival (EXCLUSIVE) https://t.co/aBxT9jm9PS— Variety (@Variety) August 27, 2026
Στόχος του φιλμ είναι να παρουσιάσει ένα «ζωντανό πορτρέτο του δημιουργικού σύμπαντος του Ρότα και της βαθιάς επιρροής που συνεχίζει να ασκεί στους δημιουργούς ταινιών και τους συνθέτες σήμερα».
Ο Νίνο Ρότα έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Συνέθεσε τη μουσική για τις ταινίες «Ο Νονός» (The Godfather) και «Ο Νονός Μέρος II» (The Godfather 2) του Φράνσις Φορντ Κόπολα, για τις οποίες τιμήθηκε με Όσκαρ. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η πολυετής συνεργασία του με τον Φεντερίκο Φελίνι, για τον οποίο έγραψε μουσική σε μεγάλο μέρος της φιλμογραφίας του, μεταξύ άλλων για τις ταινίες «La dolce vita», «8½» και «Amarcord». Ο Ρότα είχε επίσης υπογράψει τη μουσική για την ταινία «The Leopard» του Λουκίνο Βισκόντι.
Ο Γουόλτερ Φασάνο είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν με το είδος του ντοκιμαντέρ. Το 2021 έγραψε και σκηνοθέτησε το «Pino», μια ταινία για τη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη Πίνο Πασκάλι. Το ντοκιμαντέρ απέσπασε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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