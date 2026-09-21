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Συνελήφθησαν δύο Κινέζες για παράνομη αλιεία αχιβάδων στις Σέρρες, κατασχέθηκαν 32 κιλά οστράκων
Συνελήφθησαν δύο Κινέζες για παράνομη αλιεία αχιβάδων στις Σέρρες, κατασχέθηκαν 32 κιλά οστράκων
Οι δύο υπήκοοι Κίνας εντοπίστηκαν στο λιμάνι της Αμφίπολης - Τα όστρακα προορίζονταν για πώληση και εμπορία
Δύο γυναίκες, ηλικίας 61 και 54 ετών, υπήκοοι Κίνας, συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι της Αμφίπολης Σερρών για παράνομη αλιεία.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν να έχουν αλιεύσει συνολικά 32 κιλά οστράκων του είδους Ruditapes decussatus, δηλαδή αχιβάδων, με σκοπό την πώληση και την εμπορία τους.
Το σύνολο της ποσότητας ήταν μικρότερο από τις προβλεπόμενες διαστάσεις, ενώ η αλιεία, σύμφωνα με τις αρχές, είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση του προβλεπόμενου αλιευτικού εργαλείου και χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.
Τα 32 κιλά αχιβάδων κατασχέθηκαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν να έχουν αλιεύσει συνολικά 32 κιλά οστράκων του είδους Ruditapes decussatus, δηλαδή αχιβάδων, με σκοπό την πώληση και την εμπορία τους.
Το σύνολο της ποσότητας ήταν μικρότερο από τις προβλεπόμενες διαστάσεις, ενώ η αλιεία, σύμφωνα με τις αρχές, είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση του προβλεπόμενου αλιευτικού εργαλείου και χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.
Τα 32 κιλά αχιβάδων κατασχέθηκαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.
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