Με φράση της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη θέση της γυναίκας απαντά η Αγαπηδάκη στον Φαραντούρη για την επίθεση στη Σδούκου

Η κ. Αγαπηδάκη ανάρτησε ένα «κουίζ» με αποδέκτη τον Νικόλα Φαραντούρη, παραθέτοντας λόγια της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη θέση και την αυτονομία των γυναικών