Με φράση της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη θέση της γυναίκας απαντά η Αγαπηδάκη στον Φαραντούρη για την επίθεση στη Σδούκου
Με φράση της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη θέση της γυναίκας απαντά η Αγαπηδάκη στον Φαραντούρη για την επίθεση στη Σδούκου
Η κ. Αγαπηδάκη ανάρτησε ένα «κουίζ» με αποδέκτη τον Νικόλα Φαραντούρη, παραθέτοντας λόγια της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη θέση και την αυτονομία των γυναικών
Με μια αναφορά στη Μαργαρίτα Παπανδρέου επέλεξε να απαντήσει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στον Νικόλα Φαραντούρη, μετά την έντονη αντιπαράθεση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, στον αέρα του OPEN.
Η κ. Αγαπηδάκη ανάρτησε ένα «κουίζ» με αποδέκτη τον Νικόλα Φαραντούρη, παραθέτοντας λόγια της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη θέση και την αυτονομία των γυναικών:
«Κουίζ για τον Νίκο Φαραντούρη - για όσα αισχρά είπε σήμερα στην Αλεξάνδρα Σδούκου: “Δεν θέλαμε να είμαστε η σκιά κανενός. Θέλαμε να έχουμε τη δική μας φωνή, τη δική μας παρουσία και να κρινόμαστε γι' αυτό που είμαστε και γι' αυτό που προσφέρουμε”. Ποια το είπε; Η Μαργαρίτα Παπανδρέου που μόλις χτες έγινε η κηδεία της. Δε χρειάζεται να πω τίποτε άλλο».
Η αναφορά της Αγαπηδάκη έρχεται μία ημέρα μετά την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο Α' Νεκροταφείο, ενώ τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο η αποτέφρωσή της στη Ριτσώνα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε συνδέσει τη δημόσια παρουσία της με το γυναικείο κίνημα και, μεταξύ άλλων, είχε ιδρύσει το 1976 την Ένωση Γυναικών Ελλάδας.
Η φράση Φαραντούρη που προκάλεσε αντιδράσεις
Η παρέμβαση της Αγαπηδάκη έγινε μετά τον καβγά που είχαν νωρίτερα η Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Νικόλας Φαραντούρης στο OPEN.
Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην επαγγελματική διαδρομή της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, της είπε: «Όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 2009 έως το 2019 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριεντιζόσασταν mε υπουργούς. Όχι σε εμένα αυτά».
Η Σδούκου αντέδρασε μετά την εκπομπή με ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη διατύπωση «υποτιμητική και σεξιστική» και ζητώντας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη την αποπομπή του Φαραντούρη από το κόμμα.
«Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης», ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι η φράση αναπαράγει στερεότυπα για τις εργαζόμενες γυναίκες. «Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη», πρόσθεσε, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να τοποθετηθεί.
Η απάντηση Φαραντούρη σε Σδούκου: Οι αήθεις προσωπικές προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες
Από την πλευρά του ο κ. Φαραντούρης απάντησε λέγοντας πως «οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες» κατηγορώντας την κυρία Σδούκου ότι του είπε πως, «ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική» τονίζοντας πως «ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροία, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου».
Η ανακοίνωση Φαραντούρη:
Η κυρία Σδούκου στην πρωινή εκπομπή του OPEN και στις διαπιστώσεις του κ. Φαραντούρη με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ότι «όπως αποκαλύπτεται πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούσαν το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους», είπε:
Η κ. Αγαπηδάκη ανάρτησε ένα «κουίζ» με αποδέκτη τον Νικόλα Φαραντούρη, παραθέτοντας λόγια της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη θέση και την αυτονομία των γυναικών:
«Κουίζ για τον Νίκο Φαραντούρη - για όσα αισχρά είπε σήμερα στην Αλεξάνδρα Σδούκου: “Δεν θέλαμε να είμαστε η σκιά κανενός. Θέλαμε να έχουμε τη δική μας φωνή, τη δική μας παρουσία και να κρινόμαστε γι' αυτό που είμαστε και γι' αυτό που προσφέρουμε”. Ποια το είπε; Η Μαργαρίτα Παπανδρέου που μόλις χτες έγινε η κηδεία της. Δε χρειάζεται να πω τίποτε άλλο».
Η αναφορά της Αγαπηδάκη έρχεται μία ημέρα μετά την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο Α' Νεκροταφείο, ενώ τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο η αποτέφρωσή της στη Ριτσώνα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε συνδέσει τη δημόσια παρουσία της με το γυναικείο κίνημα και, μεταξύ άλλων, είχε ιδρύσει το 1976 την Ένωση Γυναικών Ελλάδας.
Η φράση Φαραντούρη που προκάλεσε αντιδράσεις
Η παρέμβαση της Αγαπηδάκη έγινε μετά τον καβγά που είχαν νωρίτερα η Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Νικόλας Φαραντούρης στο OPEN.
Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην επαγγελματική διαδρομή της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, της είπε: «Όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 2009 έως το 2019 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριεντιζόσασταν mε υπουργούς. Όχι σε εμένα αυτά».
Η Σδούκου αντέδρασε μετά την εκπομπή με ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη διατύπωση «υποτιμητική και σεξιστική» και ζητώντας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη την αποπομπή του Φαραντούρη από το κόμμα.
«Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης», ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι η φράση αναπαράγει στερεότυπα για τις εργαζόμενες γυναίκες. «Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη», πρόσθεσε, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να τοποθετηθεί.
Η απάντηση Φαραντούρη σε Σδούκου: Οι αήθεις προσωπικές προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες
Από την πλευρά του ο κ. Φαραντούρης απάντησε λέγοντας πως «οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες» κατηγορώντας την κυρία Σδούκου ότι του είπε πως, «ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική» τονίζοντας πως «ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροία, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου».
Η ανακοίνωση Φαραντούρη:
Η κυρία Σδούκου στην πρωινή εκπομπή του OPEN και στις διαπιστώσεις του κ. Φαραντούρη με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ότι «όπως αποκαλύπτεται πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούσαν το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους», είπε:
«Ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική».
Ο κ. Φαραντούρης απάντησε πολιτικά στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η κυρία Σδούκου την οποία το 2009 τη «γνώρισαμε ως συνεργάτη υπουργών». Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες.
Ο κ. Φαραντούρης απάντησε πολιτικά στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η κυρία Σδούκου την οποία το 2009 τη «γνώρισαμε ως συνεργάτη υπουργών». Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες.
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