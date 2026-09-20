Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 47χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στη Μίνι Περιμετρική
ΕΛΛΑΔΑ
θανατηφόρο τροχαίο Πάτρα Μοτοσικλέτα

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 47χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στη Μίνι Περιμετρική

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 47χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στη Μίνι Περιμετρική
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Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μίνι Περιμετρική Πατρών, με έναν 47χρονο μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, κινούμενη με κατεύθυνση προς τα Ταμπάχανα, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
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