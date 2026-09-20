Οι εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία για το Nations League
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Οι εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία για το Nations League

Η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία (24/09), θα υποδεχθεί την Ολλανδία (01/10) και θα παίξει δύο ματς μέσα-έξω με τη Γερμανία (27/09 εκτός και 04/10 εντός)

Οι εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία για το Nations League
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Η Εθνική Ελλάδος ρίχνεται στη μάχη του Nations League με τέσσερα παιχνίδια καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία (24/09), θα υποδεχθεί την Ολλανδία (01/10) και θα παίξει δύο ματς μέσα-έξω με τη Γερμανία (27/09 εκτός και 04/10 εντός)

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του σε αυτές τις αναμετρήσεις, δίχως να προχωρήσει σε κάποια έκπληξη ή νέα προσθήκη, έχοντας όλα τα διαθέσιμα όπλα μαζί του.

Συγκεκριμένα: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαϊλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.



Πηγή: gazzetta.gr
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