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Οι εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία για το Nations League
Οι εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία για το Nations League
Η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία (24/09), θα υποδεχθεί την Ολλανδία (01/10) και θα παίξει δύο ματς μέσα-έξω με τη Γερμανία (27/09 εκτός και 04/10 εντός)
Η Εθνική Ελλάδος ρίχνεται στη μάχη του Nations League με τέσσερα παιχνίδια καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία (24/09), θα υποδεχθεί την Ολλανδία (01/10) και θα παίξει δύο ματς μέσα-έξω με τη Γερμανία (27/09 εκτός και 04/10 εντός)
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του σε αυτές τις αναμετρήσεις, δίχως να προχωρήσει σε κάποια έκπληξη ή νέα προσθήκη, έχοντας όλα τα διαθέσιμα όπλα μαζί του.
Συγκεκριμένα: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαϊλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.
Πηγή: gazzetta.gr
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του σε αυτές τις αναμετρήσεις, δίχως να προχωρήσει σε κάποια έκπληξη ή νέα προσθήκη, έχοντας όλα τα διαθέσιμα όπλα μαζί του.
Συγκεκριμένα: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαϊλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.
🇬🇷 UEFA 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 | Μαζί ξανά! 💙🤍— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 20, 2026
Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας στη League A της διοργάνωσης είναι εδώ! ⚽️🙌
Τέσσερα ματς μπροστά μας 🏟️🔥
🗓️ 24/09 | 🇷🇸 Σερβία 🆚 Ελλάδα
🗓️ 27/09 | 🇩🇪 Γερμανία 🆚 Ελλάδα
🗓️… pic.twitter.com/dPAVRHPDw0
Πηγή: gazzetta.gr
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