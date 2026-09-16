Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Η νέα σεζόν συνεχίζει την πορεία της δυναμικά, με μόδα που αγαπά τις καθαρές γραμμές, το layering και τις τολμηρές αναφορές, αλλά και με θέματα που φωτίζουν τις αλλαγές στην καθημερινότητα των γυναικών σήμερα.Το τζιν σε χορταστικές δόσεις, total συνδυασμούς και ευφυές layering.Το παντελόνι-κολάν διεκδικεί δυναμικά τη θέση του στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα.Grandes Lignes: Οι πιο δυνατές τάσεις της σεζόν αγαπούν την τόλμη, τη γεωμετρία και τις καθαρές γραμμές.Βελούδο, δαντέλα, χρωματιστά κολάν και εντυπωσιακά φορέματα σε looks με έντονη προσωπικότητα.Επιστροφή στο σχολείο με κομμάτια που χτίζουν ένα ευέλικτο στυλ και ανανεώνουν κάθε μέρα την εικόνα μας.Όπως κάθε μήνα, συναντάμε καλλιτέχνιδες που μοιράζονται μαζί μας τις σκέψεις τους για τη δουλειά και τη ζωή τους.Με αφορμή τη νέα της θεατρική εμφάνιση, η Εβελίνα Παπούλια επιστρέφει σε σταθμούς, ρόλους και αγαπημένες στιγμές μιας διαδρομής που συνεχίζει να εξελίσσεται.Η πολυβραβευμένη Γερμανίδα Σάντρα Ούλερ συνάντησε το ελληνικό Marie Claire στις Κάννες και μας μίλησε για την «Πατρίδα», μία από τις δύο ταινίες που την αναδεικνύουν σε κορυφαίο όνομα και το 2026 (η άλλη είναι το Digger).Τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας; Γονείς και παιδιά ζουν πλέον στον πλανήτη των φροντιστηρίων, αφού τα παιδιά εξακολουθούν να χρειάζονται εξωσχολική βοήθεια για να καλύψουν τα κενά του σχολείου.Λιγότερα παιδιά, λιγότερα σχολεία. Το δημογραφικό αλλάζει τον σχολικό χάρτη της χώρας και ο μύθος ότι για τη μείωση των γεννήσεων ευθύνονται οι γυναίκες καταρρίπτεται ξανά.Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους ρόλους στην ελληνική οικογένεια. Μήπως όμως ο τίτλος της γιαγιάς είναι λιγότερο τίτλος τιμής και περισσότερο συμβόλαιο καταπίεσης για μία γυναίκα, μία υπενθύμιση ότι οι υποχρεώσεις της φροντίδας δύσκολα τελειώνουν;Στον κόσμο της ομορφιάς, όλα είναι πιο ανάλαφρα, ενώ συναρπάζουν οι νέες τάσεις. Το μακιγιάζ της σεζόν επιστρέφει στα ’90s και τα ’00s και ξαναδιαβάζει τα πιο χαρακτηριστικά τους στοιχεία με σύγχρονη ματιά.LivingΈνα παριζιάνικο διαμέρισμα γεμάτο τολμηρούς συνδυασμούς, κειμήλια και έργα τέχνης αποδεικνύει ότι το προσωπικό στυλ δεν υπακούει σε συνταγές.Marie Claire Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκεςΗ ερωτική έλξη είναι μια σαρωτική δύναμη, ικανή να στείλει δύο ανθρώπους στα ουράνια -αλλά το ίδιο εύκολα και στο βάθος της πιο σκοτεινής αβύσσου. Κι όταν ο πόθος είναι αμοιβαίος και ισότιμος, τότε οι εραστές βαδίζουν διαρκώς στην κόψη του ξυραφιού.«Ο Ανδρέας σήκωσε το κεφάλι και την κοίταξε έντονα. Πώς μπορούσε να χαλιναγωγήσει τα συναισθήματα που του γεννούσε αυτή η κοπέλα; Ήθελε να τυλίξει τα χέρια του γύρω της και να χαθεί από τον κόσμο. Αυτοί οι έξι μήνες θα ήταν μια κόλαση για τον ίδιο. Ήδη αισθανόταν το κορμί του να πονάει από την ανάγκη να την αγγίζει, να τη νιώσει κοντά του, να γίνει ένα μαζί της. Στα 31 του χρόνια ήταν ανεπίτρεπτο να επιθυμεί οτιδήποτε ερωτικό με μια γυναίκα που δεν είχε κλείσει καν τα είκοσι χρόνια. Ήταν σαν... αποπλάνηση. Η Λυδία ανταπέδωσε το χαμόγελο. Είπε 'Λυδία Αποστόλου. Φοιτήτρια διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικών -και ανυπόμονη να μάθω όλα τα μυστικά του επαγγέλματος'. (Και να χαθώ σ' αυτά τα μάτια που είναι σαν θάλασσες, σκέφτηκε από μέσα της και, φυσικά, δεν τόλμησε να το αποκαλύψει. Για άλλη μια φορά στο άγγιγμά τους ένιωσαν την ίδια ένταση της πρώτης φοράς. Κοιτάχτηκαν σιωπηλοί. Πώς θα περνούσαν 6 μήνες να έρχονται σε καθημερινή επαφή, αλλά να είναι υποχρεωμένοι να έχουν μόνο επαγγελματική σχέση. Αυτή θα ήταν σίγουρα μεγάλη δοκιμασία».Το προηγούμενο απόσπασμα ανήκει στις πρώτες σελίδες του βιβλίου, άρα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, «αυτή είναι μόνο η αρχή» για την θυελλώδη ερωτική περιπέτεια που ζουν ο Ανδρέας και η Λυδία. Μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας, ανάμεσα στα πλούτη και την χρεοκοπία, ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα -κυρίως όμως ανάμεσα στην απέραντη αγάπη και την πιο βαθιά καχυποψία που πολλές φορές μεταμορφώνεται σε μίσος. Δύο άνθρωποι χαμένοι στη δίνη ενός ερωτικού πάθους χωρίς όρια. Σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή.Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό βιβλίο «Τα δάκρυα του πάθους» του Έλενας Αντωνίου είναι στο ΘΕΜΑ.και με την έκδοση των 2,00€Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :και με την έκδοση των 2,00€Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.