Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση της τιμής σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης: Τα 3+1 μέτρα για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Τουλάχιστον στα επίπεδα των 25 λεπτών το λίτρο η κρατική και εταιρική επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης ώστε να περιοριστεί κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου