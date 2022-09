Ο Νίκολας Κέιτζ έγινε μπαμπάς για τρίτη φορά

Κλείσιμο

Γεννητούρια… για τον Νίκολας Κέιτζ ο οποίος χθες απέκτησε το πρώτο του παιδί με τη σύζυγό τουΈνας εκπρόσωπος του ζευγαριού επιβεβαίωσε τα ευχάριστα νέα στο «People», λέγοντας: «Ο Νίκολας και η Ρίκο είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη γέννηση της κόρης τους».«Η μητέρα και η κόρη είναι καλά», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος. Ο 58χρονος ηθοποιός είναι επίσης πατέρας δύο γιων 31 και 16 ετών.Το «Page Six» επιβεβαίωσε τον Ιανουάριο ότι ο ηθοποιός περιμένει το μωρό Νο 3 με την 29χρονη επιχειρηματία.Εξηγώντας το νόημα πίσω από το όνομα που θα πάρει η κόρη του, ο Κέιτζ θυμήθηκε πώς ο πατέρας του που ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός και ιδιοκτήτης σταθμού εκτόξευε το άλμπουμ «Let It Be» των Beatles και ιδιαίτερα το τραγούδι «Across The Universe».Από τότε, το «Across The Universe» - το οποίο γράφτηκε από τον John Lennon - παραμένει το «πιο αγαπημένο μου τραγούδι που γράφτηκε ποτέ και έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του».Εξαιτίας του τραγουδιού αυτού «το όνομα της κόρης μου θα είναι Lennon Augie, Augie από τον πατέρα μου», είπε ο ηθοποιός.Ο Κέιτζ σημείωσε ακόμα ότι θα αποκαλεί την κόρη του «Lenny για συντομία».Και συνέχισε: «Είμαι ενθουσιασμένος. Θα είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου, να γίνω μπαμπάς κοριτσιού».