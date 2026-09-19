Θλίψη στη Νέα Υόρκη για τους δύο 24χρονους που παρασύρθηκαν από συρμό του μετρό: Η τελευταία αγκαλιά και η πτώση στις γραμμές, τι ψάχνουν οι αρχές

Οι Navam Kaul και Malaika Chitre φίλοι από παιδιά σκοτώθηκαν από συρμό στο Μανχάταν – Οι αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο διπλής αυτοκτονίας





Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι Navam Kaul και Malaika Chitre βρίσκονταν σε τρυφερή στιγμή στην αποβάθρα του σταθμού Spring Street, καθώς αγκαλιάζονταν λίγο πριν το δυστύχημα.







Η πτώση στις ράγες και η προσπάθεια βοήθειας Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Kaul να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στις γραμμές, χτυπώντας στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Chitre φέρεται να κατέβηκε στις ράγες για να τον βοηθήσει.



Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές τους, με το βίντεο να δείχνει τους δύο νέους να βρίσκονται στις γραμμές πριν από τη σύγκρουση με τον συρμό.



Ο οδηγός του τρένου δεν είχε αρκετό χρόνο για να ακινητοποιήσει το όχημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές.



Κλείσιμο



Δύο νέοι με ολόκληρη τη ζωή μπροστά τους Ο θάνατος των δύο 24χρονων προκάλεσε σοκ στην κοινότητά τους στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου μεγάλωσαν και έζησαν.



Ο Kaul και η Chitre είχαν κοινή καταγωγή και γνωρίστηκαν μέσα από τον κύκλο φοιτητών του Rutgers. Οι οικογένειές τους ζούσαν σε κοντινές περιοχές του κεντρικού Νιου Τζέρσεϊ και οι δύο νέοι μοιράζονταν έναν κοινό κοινωνικό κύκλο.



«Μεγάλωσαν στον ίδιο κόσμο. Ήταν μέρος της ίδιας παρέας, της ίδιας κοινότητας, συμμετείχαν στις ίδιες γιορτές και εκδηλώσεις», ανέφερε φίλος της οικογένειας.



Φίλοι και γείτονες περιγράφουν δύο ανθρώπους που είχαν ξεκινήσει δυναμικά την επαγγελματική τους πορεία και δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είχαν μια τόσο τραγική κατάληξη.



«Ήταν οικονομικός αναλυτής. Είχε όλη τη ζωή μπροστά του», δήλωσε φίλος του Kaul.



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία που σημειώθηκε στο μετρό της Νέας Υόρκης, όπου δύο 24χρονοι έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από συρμό στο Μανχάταν.Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οικαιβρίσκονταν σε τρυφερή στιγμή στην αποβάθρα του σταθμού Spring Street, καθώς αγκαλιάζονταν λίγο πριν το δυστύχημα.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:15 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δύο νέοι, οι οποίοι ήταν φίλοι για χρόνια και είχαν πρόσφατα αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Rutgers, βρέθηκαν στις γραμμές του μετρό, όπου χτυπήθηκαν από διερχόμενο συρμό της γραμμής Νο 4.Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Kaul να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στις γραμμές, χτυπώντας στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Chitre φέρεται να κατέβηκε στις ράγες για να τον βοηθήσει.Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές τους, με το βίντεο να δείχνει τους δύο νέους να βρίσκονται στις γραμμές πριν από τη σύγκρουση με τον συρμό.Ο οδηγός του τρένου δεν είχε αρκετό χρόνο για να ακινητοποιήσει το όχημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές.Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ άλλων και αν οι δύο νέοι είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο. Ωστόσο, οι αρχές δεν θεωρούν ότι πρόκειται για διπλή αυτοκτονία.Ο θάνατος των δύο 24χρονων προκάλεσε σοκ στην κοινότητά τους στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου μεγάλωσαν και έζησαν.Ο Kaul και η Chitre είχαν κοινή καταγωγή και γνωρίστηκαν μέσα από τον κύκλο φοιτητών του Rutgers. Οι οικογένειές τους ζούσαν σε κοντινές περιοχές του κεντρικού Νιου Τζέρσεϊ και οι δύο νέοι μοιράζονταν έναν κοινό κοινωνικό κύκλο.«Μεγάλωσαν στον ίδιο κόσμο. Ήταν μέρος της ίδιας παρέας, της ίδιας κοινότητας, συμμετείχαν στις ίδιες γιορτές και εκδηλώσεις», ανέφερε φίλος της οικογένειας.Φίλοι και γείτονες περιγράφουν δύο ανθρώπους που είχαν ξεκινήσει δυναμικά την επαγγελματική τους πορεία και δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είχαν μια τόσο τραγική κατάληξη.«Ήταν οικονομικός αναλυτής. Είχε όλη τη ζωή μπροστά του», δήλωσε φίλος του Kaul.

Οι καριέρες που μόλις είχαν ξεκινήσει Η Malaika Chitre, μετά την αποφοίτησή της από το Rutgers το 2024, ξεκίνησε να εργάζεται ως ειδικός ποιοτικών διαδικασιών στην Acadia Pharmaceuticals, ενώ παράλληλα σπούδαζε για να γίνει διδάκτορας φαρμακευτικής στο Temple University.



Ο Navam Kaul εργαζόταν ως αναλυτής οικονομικών δεδομένων στην Bloomberg μετά την αποφοίτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εργαστεί στην εταιρεία ως συμβασιούχος μέχρι τον Μάιο.



Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζεται, ενώ οι αρχές αναλύουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τις μαρτυρίες όσων βρίσκονταν στον σταθμό εκείνη τη νύχτα.