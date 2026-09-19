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«Δικαιούστε voucher 450 ευρώ»: Η απάτη που κόστισε 900 ευρώ σε δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη Ρέθυμνο

«Δικαιούστε voucher 450 ευρώ»: Η απάτη που κόστισε 900 ευρώ σε δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο

Δύο γυναίκες 79 και 49 ετών έπεσαν στην παγίδα επιτήδειων που προσποιήθηκαν ότι καλούν από λογιστικό γραφείο

«Δικαιούστε voucher 450 ευρώ»: Η απάτη που κόστισε 900 ευρώ σε δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο
Θύματα επιτήδειων έπεσαν δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για δύο νέες υποθέσεις απάτης.

Και στις δύο περιπτώσεις, μια 79χρονη και μια 49χρονη, δέχθηκαν τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο που ανέφερε ψευδώς ότι καλεί από λογιστικό γραφείο. Ενημέρωσε τις ανυποψίαστες γυναίκες ότι δικαιούνται voucher 450 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθεύονταν προπληρωμένες κάρτες (paysafe), ώστε να τους γίνει η καταβολή των χρημάτων.

Και οι δύο γυναίκες πείστηκαν, όμως αντί να πάρουν χρήματα, συνέβη το αντίθετο. Η 79χρονη έδωσε το ποσό των 500 ευρώ για την paysafe και η 49χρονη 400 ευρώ.

Όταν αντιλήφθηκαν ότι έπεσαν θύματα απάτης ήταν ήδη αργά, όμως ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την εξιχνίαση των υποθέσεων και τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: creta24

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