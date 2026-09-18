Wall Street Journal: Με παρέμβαση Λαγκάρντ το «μπλόκο» στην παρουσία της Binance στην Ελλάδα

Η προσπάθεια της Binance να εγκατασταθεί στην Ελλάδα είχε θεωρηθεί από την εταιρεία ως στρατηγική πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά - Η Λαγκάρντ παρενέβη προσωπικά για να μπλοκάρει το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, αναφέρει η WSJ