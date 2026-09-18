Wall Street Journal: Με παρέμβαση Λαγκάρντ το «μπλόκο» στην παρουσία της Binance στην Ελλάδα
Wall Street Journal: Με παρέμβαση Λαγκάρντ το «μπλόκο» στην παρουσία της Binance στην Ελλάδα
Η προσπάθεια της Binance να εγκατασταθεί στην Ελλάδα είχε θεωρηθεί από την εταιρεία ως στρατηγική πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά - Η Λαγκάρντ παρενέβη προσωπικά για να μπλοκάρει το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, αναφέρει η WSJ
Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, παρενέβη προσωπικά για να εμποδίσει τη λειτουργία της Binance στην ΕΕ, αναφέρει η Wall Street Journal σε εκτενές ρεπορτάζ της.
Η Binance ετοιμαζόταν στα τέλη Μαΐου να κάνει μια σημαντική ανακοίνωση που θα άνοιγε την ευρωπαϊκή αγορά για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε όμως διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με πηγές της WSJ, η Λαγκάρντ είχε παρέμβει προσωπικά, προκειμένου να μπλοκάρει την αίτηση αδειοδότησης.
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Η Binance ετοιμαζόταν στα τέλη Μαΐου να κάνει μια σημαντική ανακοίνωση που θα άνοιγε την ευρωπαϊκή αγορά για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε όμως διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με πηγές της WSJ, η Λαγκάρντ είχε παρέμβει προσωπικά, προκειμένου να μπλοκάρει την αίτηση αδειοδότησης.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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