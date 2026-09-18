Δύο ναυτιλιακές στο κατώφλι της Euronext Athens – Άλλες τρεις κάνουν διερευνητικές επαφές
Δύο ναυτιλιακές στο κατώφλι της Euronext Athens – Άλλες τρεις κάνουν διερευνητικές επαφές
Ιδιωτική ναυτιλιακή εταιρεία που ανήκει σε ισχυρό όμιλο έχει προχωρήσει σημαντικά τις διαδικασίες, ενώ μία ακόμη, ήδη εισηγμένη σε ξένο χρηματιστήριο, εξετάζει παράλληλη διαπραγμάτευση στην Αθήνα – Τρεις επιπλέον εταιρείες βρίσκονται σε διερευνητικές επαφές
Νέα δεδομένα διαμορφώνονται γύρω από τη ναυτιλιακή «γειτονιά» που επιχειρεί να δημιουργήσει η Euronext Athens. Μετά τη Safe Bulkers και τη Star Bulk Carriers, η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον σε γενικό ενδιαφέρον από την Ακτή Μιαούλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ακόμη ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην πόρτα του ελληνικού χρηματιστηρίου, ενώ άλλες τρεις πραγματοποιούν διερευνητικές κινήσεις.
Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση αφορά ιδιωτική ναυτιλιακή εταιρεία που ανήκει σε μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο και η οποία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προχωρήσει σημαντικά, με τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές διαδικασίες να έχουν πραγματοποιηθεί, γεγονός που την τοποθετεί ουσιαστικά στο κατώφλι της Euronext Athens. Εφόσον η κίνηση ολοκληρωθεί, θα έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγορά. Και αυτό διότι δεν θα πρόκειται για ακόμη μία παράλληλη εισαγωγή εταιρείας με ήδη διαμορφωμένη χρηματιστηριακή παρουσία στο εξωτερικό, αλλά για την είσοδο στην κεφαλαιαγορά μιας ιδιωτικής ναυτιλιακής εταιρείας μεγάλου ομίλου.
Παράλληλα, δεύτερη εταιρεία, η οποία είναι ήδη εισηγμένη σε ξένο χρηματιστήριο, βρίσκεται επίσης σε προχωρημένο στάδιο εξέτασης της προοπτικής, με αντικείμενο αυτή τη φορά την παράλληλη διαπραγμάτευση της μετοχής της στην Euronext Athens.
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Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση αφορά ιδιωτική ναυτιλιακή εταιρεία που ανήκει σε μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο και η οποία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προχωρήσει σημαντικά, με τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές διαδικασίες να έχουν πραγματοποιηθεί, γεγονός που την τοποθετεί ουσιαστικά στο κατώφλι της Euronext Athens. Εφόσον η κίνηση ολοκληρωθεί, θα έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγορά. Και αυτό διότι δεν θα πρόκειται για ακόμη μία παράλληλη εισαγωγή εταιρείας με ήδη διαμορφωμένη χρηματιστηριακή παρουσία στο εξωτερικό, αλλά για την είσοδο στην κεφαλαιαγορά μιας ιδιωτικής ναυτιλιακής εταιρείας μεγάλου ομίλου.
Παράλληλα, δεύτερη εταιρεία, η οποία είναι ήδη εισηγμένη σε ξένο χρηματιστήριο, βρίσκεται επίσης σε προχωρημένο στάδιο εξέτασης της προοπτικής, με αντικείμενο αυτή τη φορά την παράλληλη διαπραγμάτευση της μετοχής της στην Euronext Athens.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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