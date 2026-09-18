Δύο ναυτιλιακές στο κατώφλι της Euronext Athens – Άλλες τρεις κάνουν διερευνητικές επαφές

Ιδιωτική ναυτιλιακή εταιρεία που ανήκει σε ισχυρό όμιλο έχει προχωρήσει σημαντικά τις διαδικασίες, ενώ μία ακόμη, ήδη εισηγμένη σε ξένο χρηματιστήριο, εξετάζει παράλληλη διαπραγμάτευση στην Αθήνα – Τρεις επιπλέον εταιρείες βρίσκονται σε διερευνητικές επαφές