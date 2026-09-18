Εντός Σεπτεμβρίου ξεκινά η διαδικασία των αιτήσεων μετεγγραφής μεταξύ ΑΕΙ - Αναλυτικός οδηγός πρωτοετών φοιτητών

Τι ισχύει στην περίπτωση που οι φοιτητές έχουν αδέρφια

ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του πρωτοετείς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας.



Επισημαίνεται ότι για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα των μετεγγραφών είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (Ακαδημαϊκή ταυτότητα, Εύδοξος) το αργότερο μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.



Οδηγός για τις μετεγγραφές φοιτητών 2026: Ποιοι δικαιούνται, ποια είναι τα κριτήρια και τι πρέπει να προσέξουν οι οικογένειες

Με το κόστος σπουδών μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καλούνται να υπολογίσουν οι οικογένειες μετά την εισαγωγή ενός παιδιού στο πανεπιστήμιο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διαδικασία των μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.



Οι μετεγγραφές δεν αποτελούν μια ενιαία διαδικασία ούτε αφορούν όλους τους φοιτητές με τους ίδιους όρους. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ειδικές ρυθμίσεις για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και τη δυνατότητα μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.







Πότε ανοίγει η πλατφόρμα Η ακριβής προθεσμία για τις αιτήσεις του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας εντός Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση. Υπενθυμίζεται, ότι το 2025 η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε στις 24 Σεπτεμβρίου και παρέμεινε διαθέσιμη μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2025, στις 14:00.



Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου, καθώς η ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαδικασίας είναι καθοριστική και η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.



Κλείσιμο Καθοριστικής σημασίας η αντιστοιχία Τμημάτων Το πρώτο βασικό βήμα πριν την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής, είναι να έχει ελέγξει ο ενδιαφερόμενος πρωτοετής εάν το Τμήμα, στο οποίο εισήχθη μπορεί να συνδεθεί με το Τμήμα στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί. Σημειώνεται, ότι η αντιστοιχία δεν κρίνεται από την ονομασία δύο Τμημάτων, ούτε από το εάν έχουν παρόμοιο αντικείμενο.

Οι αντιστοιχίες καθορίζονται με υπουργική απόφαση και αποτελούν βασικό στοιχείο του συστήματος. Για το 2026-2027 το σχετικό πλαίσιο έχει ήδη εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μετά τη γνωμοδότηση της ΕΘΑΑΕ.



Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένας φοιτητής δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο πως επειδή δύο Τμήματα έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο μπορεί αυτομάτως να ζητήσει μετεγγραφή από το ένα στο άλλο.



Το όριο των 2.750 μορίων Ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της διαδικασίας είναι η λεγόμενη βάση μετεγγραφής.



Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών στα ΑΕΙ , θα ακολουθήσει, εντός του Σεπτεμβρίου, η διαδικασία υποβολήςμετεγγραφών/μετακινήσεων, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τους ενδιαφερόμενουςΕπισημαίνεται ότι για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα των μετεγγραφών είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (Ακαδημαϊκή ταυτότητα, Εύδοξος) το αργότερο μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.Με το κόστος σπουδών μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καλούνται να υπολογίσουν οι οικογένειες μετά την εισαγωγή ενός παιδιού στο πανεπιστήμιο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διαδικασία των μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.Οιδεν αποτελούν μια ενιαία διαδικασία ούτε αφορούν όλους τους φοιτητές με τους ίδιους όρους. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ειδικές ρυθμίσεις για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και τη δυνατότητα μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.Για το 2026-2027 έχει ήδη καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας η αντιστοιχία των Τμημάτων, των εισαγωγικών κατευθύνσεων και των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η απόφαση εκδόθηκε τον Ιούνιο, κατόπιν γνώμης της ΕΘΑΑΕ, ώστε οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους να γνωρίζουν εγκαίρως ποια Τμήματα μπορούν να συνδεθούν μέσω της διαδικασίας μετεγγραφής.Η ακριβής προθεσμία για τις αιτήσεις του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας εντός Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση. Υπενθυμίζεται, ότι το 2025 η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε στις 24 Σεπτεμβρίου και παρέμεινε διαθέσιμη μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2025, στις 14:00.Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου, καθώς η ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαδικασίας είναι καθοριστική και η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.Το πρώτο βασικό βήμα πριν την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής, είναι να έχει ελέγξει ο ενδιαφερόμενος πρωτοετής εάν το Τμήμα, στο οποίο εισήχθη μπορεί να συνδεθεί με το Τμήμα στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί. Σημειώνεται, ότι η αντιστοιχία δεν κρίνεται από την ονομασία δύο Τμημάτων, ούτε από το εάν έχουν παρόμοιο αντικείμενο.Οι αντιστοιχίες καθορίζονται με υπουργική απόφαση και αποτελούν βασικό στοιχείο του συστήματος. Για το 2026-2027 το σχετικό πλαίσιο έχει ήδη εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μετά τη γνωμοδότηση της ΕΘΑΑΕ.Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένας φοιτητής δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο πως επειδή δύο Τμήματα έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο μπορεί αυτομάτως να ζητήσει μετεγγραφή από το ένα στο άλλο.Ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της διαδικασίας είναι η λεγόμενη βάση μετεγγραφής.

Αυτό σημαίνει, ότι τα μόρια εισαγωγής του φοιτητή δεν πρέπει να απέχουν κατά 2.750 μόρια ή περισσότερο από τη βάση εισαγωγής του Τμήματος υποδοχής.



Με απλά λόγια, η διαφορά μεταξύ των μορίων, με τα οποία εισήχθη ο φοιτητής στο Τμήμα προέλευσης και της βάσης εισαγωγής του αντίστοιχου Τμήματος προορισμού πρέπει να είναι μικρότερη από 2.750 μόρια.



Εδώ, χρειάζεται προσοχή καθώς αυτό το κριτήριο συχνά συγχέεται με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Ωστόσο, η βάση μετεγγραφής είναι διαφορετικός μηχανισμός από την ΕΒΕ.



Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι ένας φοιτητής δεν καλύπτει την ΕΒΕ του Τμήματος προορισμού δεν σημαίνει αυτομάτως ότι δεν μπορεί να εξεταστεί με βάση τη διαδικασία της μετεγγραφής. Εκείνο, που εξετάζεται στο συγκεκριμένο στάδιο είναι το προβλεπόμενο όριο της βάσης μετεγγραφής.



Το θεσμικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές προβλέπει τις σχετικές προϋποθέσεις στο

ν. 4692/2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



Οι δύο βασικές διαδρομές Για τη μεγάλη πλειονότητα των φοιτητών, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: στις μετεγγραφές με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια καθώς και στις μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.



Επιπλέον, υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία, όπως και η διαδικασία των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.



Μετεγγραφή με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια Στην κατηγορία αυτή η μετεγγραφή δεν είναι αυτόματη, ακόμη και εάν ο φοιτητής πληροί τις βασικές προϋποθέσεις. Αυτό συμβαίνει, επειδή υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει μοριοδότησης.

Για τη γενική κατηγορία προβλέπεται ανώτατο ποσοστό μετεγγραφών, που αντιστοιχεί στο 15% των εισακτέων του Τμήματος υποδοχής. Έτσι, δύο φοιτητές μπορεί να πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για αίτηση, αλλά τελικά να μην έχουν την ίδια πιθανότητα κατάταξης, επειδή συγκεντρώνουν διαφορετικό αριθμό μορίων.



Πώς διαμορφώνονται τα μόρια Η μοριοδότηση βασίζεται σε οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της οικογένειας.

Στα οικονομικά κριτήρια κεντρική θέση έχει το κατά κεφαλήν εισόδημα, ενώ προβλέπονται επιπλέον μόρια για συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες. Τα μόρια από τα επιμέρους κριτήρια αθροίζονται και διαμορφώνουν τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου.



Εάν υπάρξει ισοβαθμία για την τελευταία διαθέσιμη θέση, προβλέπεται διαδικασία επίλυσης της ισοβαθμίας με βάση τη βαθμολογία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.



Μετεγγραφή αδελφών Στην περίπτωση που οι φοιτητές έχουν αδέλφια, τα οποία επίσης σπουδάζουν στην ανώτατη εκπαίδευση, υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις στις οποίες μια οικογένεια καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα το κόστος σπουδών περισσότερων παιδιών σε διαφορετικές πόλεις.



Στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου για τις μετεγγραφές αδελφών προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η περίπτωση προπτυχιακών φοιτητών των ΑΕΙ και ΑΕΑ που έχουν αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.



Το εισοδηματικό όριο των 17.500 ευρώ Για οικογένειες που δεν ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών, βασικό κριτήριο αποτελεί το κατά κεφαλήν φορολογητέο εισόδημα. Το όριο που αναφέρεται στο ισχύον πλαίσιο είναι 17.500 ευρώ, με τον υπολογισμό να βασίζεται στον μέσο όρο των τριών τελευταίων οικονομικών ετών.



Για δύο τουλάχιστον αδέλφια που είναι μέλη τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση, χωρίς τον ίδιο οικονομικό περιορισμό.



Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να εξεταστούν πριν υποβληθεί η αίτηση. Δεν αρκεί δηλαδή η ύπαρξη αδελφού που σπουδάζει σε άλλη πόλη.



Τι σημαίνει «μετακίνηση» Συχνά δημιουργείται σύγχυση μεταξύ μετεγγραφής και μετακίνησης.



Η μετεγγραφή αφορά αντίστοιχο Τμήμα. Η μετακίνηση αφορά διαφορετικό Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου και ενεργοποιείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.



Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για φοιτητές, οι οποίοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μετεγγραφή στο Τμήμα που επιθυμούν. Στην περίπτωση της μετακίνησης, όμως, πρέπει να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και να υπάρχει διαθέσιμη θέση. Επιπλέον, ο φοιτητής πρέπει να καλύπτει τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Τμήμα που επιλέγει.



Πόσοι κατάφεραν να μετεγγραφούν πέρυσι Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, στην κατηγορία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων υποβλήθηκαν 6.389 αιτήσεις στη γενική κατηγορία, ενώ επιπλέον 90 αιτήσεις αφορούσαν φοιτητές της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης. Παράλληλα, υποβλήθηκαν 2.138 αιτήσεις από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές.



Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:



4.328 φοιτητές μετεγγράφηκαν για μοριοδοτούμενους λόγους, δηλαδή με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

437 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 78 μετεγγράφηκαν.

2.121 αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών μετεγγράφηκαν.

Επιπλέον, 142 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους μετακινήθηκαν σε Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Άλλοι 12 φοιτητές της κατηγορίας των αδελφών μετακινήθηκαν σε Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.



Ποια σημεία χρειάζονται προσοχή Η πρώτη ‘παγίδα’ για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, είναι να θεωρηθεί ότι η οικονομική δυσκολία από μόνη της εξασφαλίζει μετεγγραφή, γεγονός που δεν ισχύει.



Πιο αναλυτικά, ο υποψήφιος πρέπει να περάσει διαδοχικά από τα προβλεπόμενα φίλτρα: να έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης, να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις, να υπάρχει αντιστοιχία όπου απαιτείται, να καλύπτει τη βάση μετεγγραφής και στη συνέχεια, στις κατηγορίες όπου υπάρχει μοριοδότηση, να καταταχθεί μέσα στις διαθέσιμες θέσεις.



Εξίσου σημαντικό είναι να μην συγχέεται η αντιστοιχία με τη συνάφεια δύο γνωστικών αντικειμένων.



Η επίσημη υπουργική απόφαση για το 2026-2027 αποτελεί το σημείο αναφοράς για το ποια Τμήματα θεωρούνται αντίστοιχα.



Ποιοι μπορεί να αποκλειστούν Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει περιορισμούς και περιπτώσεις, στις οποίες δεν μπορεί να χορηγηθεί μετεγγραφή.

Μεταξύ άλλων, στο υφιστάμενο πλαίσιο περιλαμβάνονται περιορισμοί για φοιτητές που έχουν ήδη λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση, έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών ή εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες που εξαιρούνται από τις σχετικές διατάξεις. Επίσης, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η δυνατότητα μετεγγραφής μεταξύ Τμημάτων που βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.



Οι λεπτομέρειες, ωστόσο, εξαρτώνται από την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε φοιτητής και από τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται.



Τι γίνεται εάν κάποιος δεν πάρει μετεγγραφή; Η απόρριψη μιας αίτησης δεν σημαίνει πάντοτε ότι ο φοιτητής δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.



Υπάρχει επίσης η διαδικασία των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων, η οποία αφορά σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο και δεν αποτελεί μια δεύτερη «γενική» ευκαιρία για όλους τους φοιτητές.

Σημειώνεται, ότι στην περσινή διαδικασία υπήρξε επίσης δυνατότητα υποβολής ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.



Τα απαραίτητα βήματα πριν από την αίτηση συνοπτικά Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα πρέπει, πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, να ελέγξουν τουλάχιστον τα εξής:



1. Το Τμήμα προέλευσης, δηλαδή σε ποιο Τμήμα έχει εισαχθεί ο φοιτητής και με πόσα μόρια.

2. Τα αντίστοιχα Τμήματα: ποια Τμήματα περιλαμβάνονται στην επίσημη απόφαση αντιστοιχιών του 2026-2027

3. Τη βάση μετεγγραφής: πρέπει να ελεγχθεί ποια ήταν η βάση εισαγωγής του Τμήματος προορισμού και ποια η διαφορά από τα μόρια του φοιτητή.

4. Τα οικονομικά δεδομένα και συγκεκριμένα, ποιο είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα και πόσα μόρια προκύπτουν από τα οικονομικά κριτήρια.

5. Τα κοινωνικά κριτήρια. Ελέγχεται εάν υπάρχουν παράγοντες που προσθέτουν μόρια.

6. Την οικογενειακή κατάσταση. Εάν υπάρχει αδελφός ή αδελφή που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Αν ισχύει αυτό, εάν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις της κατηγορίας αδελφών.

7. Τη δυνατότητα μετακίνησης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή, ελέγχεται αν υπάρχουν Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου που μπορούν να αποτελέσουν επιλογή.

8. Την προθεσμία. Χρειάζεται προσοχή ώστε η αίτηση να υποβληθεί μέσα στην επίσημη προθεσμία που θα ανακοινώσει το Υπουργείο.