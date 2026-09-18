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Φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνας, επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνας, επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 18/9 σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ελασσόνα κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ελασσόνα κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026
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