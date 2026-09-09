Το «αντίο» του ΣΚΑΪ στον Γιώργο Μαζωνάκη: Mε τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο
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Γιώργος Μαζωνάκης ΣΚΑΪ

Το «αντίο» του ΣΚΑΪ στον Γιώργο Μαζωνάκη: Mε τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο

Ο τραγουδιστής συμμετείχε ως coach στο The Voice που προβάλλεται από τον σταθμό του Φαλήρου

Το «αντίο» του ΣΚΑΪ στον Γιώργο Μαζωνάκη: Mε τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο
Με μία επίσημη ανακοίνωση ο ΣΚΑΪ είπε το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από ανακοπή. Ήταν 54 ετών.

Ο τραγουδιστής συμμετείχε ως coach στο The Voice που προβάλλεται από τον σταθμό του Φαλήρου. Μάλιστα, είχαν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα για τη νέα σεζόν. Ο όμιλος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και έκανε λόγο για έναν καλλιτέχνη που με τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Ο Όμιλος ΣΚΑΪ, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της αιφνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια. Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας, ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας. Αντίο Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ».

Φωτογραφία: NDPPHOTO

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