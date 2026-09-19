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Η Τουρκία θα εξετάσει τις στρατιωτικές ανάγκες της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας, λέει ο Φιντάν
Η Τουρκία θα εξετάσει τις στρατιωτικές ανάγκες της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας, λέει ο Φιντάν
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως είναι απαράδεκτο η Σαουδική Αραβία να γίνει μέρος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, καθώς το σουνιτικό βασίλειο δεν επιθυμεί να εισέλθει στη σύγκρουση
Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα ότι η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να έχει ορισμένες στρατιωτικές ανάγκες εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης, με τον Τούρκο ΥΠΕΞ να τονίζει ότι η Άγκυρα θα εξετάσει τις ανάγκες αυτές του Ριάντ, στο πλαίσιο της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες μαζί με το Πακιστάν.
Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ο Φιντάν δήλωσε πως είναι απαράδεκτο η Σαουδική Αραβία να γίνει μέρος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, καθώς το σουνιτικό βασίλειο δεν επιθυμεί να εισέλθει στη σύγκρουση αυτή, και πρόσθεσε -χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες- ότι έχουν διαβιβαστεί προτάσεις προς όλες τις πλευρές για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
Τον περασμένο μήνα η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, τη λεγόμενη συμφωνία της Μέκκας, με την οποία οι τρεις χώρες δεσμεύονται σε αμοιβαία άμυνα στην περίπτωση επίθεσης εναντίον μίας από αυτές.
Χθες ο εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε πως το Ισλαμαμπάντ θα υπερασπιστεί «μέχρι τέλους» τη σύμμαχό του, τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που το βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με εντατικοποίηση των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν.
Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ο Φιντάν δήλωσε πως είναι απαράδεκτο η Σαουδική Αραβία να γίνει μέρος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, καθώς το σουνιτικό βασίλειο δεν επιθυμεί να εισέλθει στη σύγκρουση αυτή, και πρόσθεσε -χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες- ότι έχουν διαβιβαστεί προτάσεις προς όλες τις πλευρές για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
Τον περασμένο μήνα η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, τη λεγόμενη συμφωνία της Μέκκας, με την οποία οι τρεις χώρες δεσμεύονται σε αμοιβαία άμυνα στην περίπτωση επίθεσης εναντίον μίας από αυτές.
Χθες ο εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε πως το Ισλαμαμπάντ θα υπερασπιστεί «μέχρι τέλους» τη σύμμαχό του, τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που το βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με εντατικοποίηση των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν.
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