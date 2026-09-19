Τρινκιέρι: «Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι στις αποφάσεις μας στα τελευταία τρία λεπτά», βίντεο
Τρινκιέρι: «Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι στις αποφάσεις μας στα τελευταία τρία λεπτά», βίντεο
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στους λόγους που τελικά η ομάδα του έχασε από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε μετά το τέλος του τελικού του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» για τους λόγους που ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό.
«Είχαμε κάποια καλά, κάποια αρνητικά. Παλέψαμε εναντίον μιας μεγάλης ομάδας, ήμασταν κοντά, έπρεπε να είμαστε καλύτεροι στις αποφάσεις μας στα τελευταία τρία λεπτά. Μας κόστισε τη νίκη. Ήμασταν καλύτεροι από χθες στη δυναμικότητα, αλλά δεν εξασφαλίσαμε τα ριμπάουντ στα κρίσιμα σημεία» είπε στην κάμερα του ΣΚΑΪ.
Όσο για το αν η εικόνα του ΠΑΟΚ, ήταν κάποια δήλωση: «Η δήλωση είναι ότι χάσαμε. Αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα. Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα».
Για τον ημιτελικό του Super Cup, που ακολουθεί πάλι κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Πρέπει να κάνουμε καλύτερα πράγματα, σε μία εβδομάδα και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό το παιχνίδι».
«Είχαμε κάποια καλά, κάποια αρνητικά. Παλέψαμε εναντίον μιας μεγάλης ομάδας, ήμασταν κοντά, έπρεπε να είμαστε καλύτεροι στις αποφάσεις μας στα τελευταία τρία λεπτά. Μας κόστισε τη νίκη. Ήμασταν καλύτεροι από χθες στη δυναμικότητα, αλλά δεν εξασφαλίσαμε τα ριμπάουντ στα κρίσιμα σημεία» είπε στην κάμερα του ΣΚΑΪ.
Όσο για το αν η εικόνα του ΠΑΟΚ, ήταν κάποια δήλωση: «Η δήλωση είναι ότι χάσαμε. Αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα. Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα».
Για τον ημιτελικό του Super Cup, που ακολουθεί πάλι κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Πρέπει να κάνουμε καλύτερα πράγματα, σε μία εβδομάδα και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό το παιχνίδι».
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