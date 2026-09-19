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Ντόρτμουντ: Ο Καρέτσας επέστρεψε και… έδειξε τα δόντια του, δείτε βίντεο
Ντόρτμουντ: Ο Καρέτσας επέστρεψε και… έδειξε τα δόντια του, δείτε βίντεο
Από τα πόδια του Έλληνα μεσοεπιθετικού ξεκίνησε το γκολ που χάρισε τη νίκη στη Ντόρτμουντ στην έδρα της Στουτγκάρδης με 1-0 για την 4η αγωνιστική της Bundesliga
Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αγωνιστική δράση δεν ήταν απλώς ένα ακόμη ευχάριστο νέο για τη Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός χρειάστηκε λίγα μόλις λεπτά για να δείξει ξανά την ποιότητά του και, παρότι μπήκε ως αλλαγή, είχε ουσιαστική συμμετοχή στη νίκη με 1-0 επί της Στουτγκάρδης.
Ο Καρέτσας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 62ο λεπτό, σε ένα σημείο όπου η Ντόρτμουντ αναζητούσε περισσότερη δημιουργία και φρεσκάδα στο επιθετικό της παιχνίδι. Η είσοδός του έδωσε περισσότερη κίνηση στους Βεστφαλούς, με τον 18χρονο να δείχνει από τα πρώτα του λεπτά διάθεση να ζητήσει την μπάλα, να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές και να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Στουτγκάρδης.
Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του, ο Καρέτσας συμμετείχε στην επίθεση που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της Bundesliga.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός συνεργάστηκε με τον Τζομπ Μπέλινγχαμ, εκείνος βρήκε τον Μαξιμίλιαν Μπάιερ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ.
Μπορεί το γκολ να χρεώθηκε στον Μπάιερ και η ασίστ στον Μπέλινγχαμ, όμως η φάση ξεκίνησε από τα πόδια του Καρέτσα. Η παρουσία του στην ανάπτυξη της επίθεσης ήταν καθοριστική, καθώς έδωσε ταχύτητα και κατεύθυνση στην προσπάθεια των Βεστφαλών.
Ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη απόδειξη πως ο νεαρός Έλληνας είχε επιστρέψει στη δράση με διάθεση να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρέαλ στις 8 Σεπτεμβρίου.
Ο Καρέτσας είχε πέσει στον αγωνιστικό ρύθμο προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων», παρόλα αυτά οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως είχε υποστεί αφυδάτωση.
Ο Καρέτσας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 62ο λεπτό, σε ένα σημείο όπου η Ντόρτμουντ αναζητούσε περισσότερη δημιουργία και φρεσκάδα στο επιθετικό της παιχνίδι. Η είσοδός του έδωσε περισσότερη κίνηση στους Βεστφαλούς, με τον 18χρονο να δείχνει από τα πρώτα του λεπτά διάθεση να ζητήσει την μπάλα, να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές και να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Στουτγκάρδης.
Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του, ο Καρέτσας συμμετείχε στην επίθεση που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της Bundesliga.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός συνεργάστηκε με τον Τζομπ Μπέλινγχαμ, εκείνος βρήκε τον Μαξιμίλιαν Μπάιερ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ.
Μπορεί το γκολ να χρεώθηκε στον Μπάιερ και η ασίστ στον Μπέλινγχαμ, όμως η φάση ξεκίνησε από τα πόδια του Καρέτσα. Η παρουσία του στην ανάπτυξη της επίθεσης ήταν καθοριστική, καθώς έδωσε ταχύτητα και κατεύθυνση στην προσπάθεια των Βεστφαλών.
Ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη απόδειξη πως ο νεαρός Έλληνας είχε επιστρέψει στη δράση με διάθεση να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρέαλ στις 8 Σεπτεμβρίου.
Ο Καρέτσας είχε πέσει στον αγωνιστικό ρύθμο προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων», παρόλα αυτά οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως είχε υποστεί αφυδάτωση.
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