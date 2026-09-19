Stoiximan Super League: Η Κηφισιά 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, λευκή ισοπαλία στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης-Ηρακλής, δείτε βίντεο

Το πρώτο τρίποντο της χρονιάς πανηγύρισε η Κηφισιά που πέρασε από το Περιστέρι αφήνοντας τον Ατρόμητο στους δύο βαθμούς - Χωρίς γκολ και μέτριο θέαμα στην αναμέτρηση Άρης - Ηρακλής





Το πρώτο ντέρμπι Άρη - Ηρακλή μετά από 14 χρόνια για τη



Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2













Στο 73' ο Μουτουσαμί επανέφερε την ισορροπία με το δεύτερο φετινό του γκολ, ωστόσο στο 81' ο Παπαδόπουλος ανέτρεψε τον Σαγκάλ, ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα, αλλά με την πρώτη διακοπή ο VAR τον κάλεσε και το πέναλτι δόθηκε με τον Πόμπο να νικά τον Χουτεσιώτη για το 1-2.





Άρης - Ηρακλής 0-0

Κι οι δύο ήθελαν τη νίκη, αλλά όντας ανήμποροι να σκοράρουν δεν μπορούν να πουν ότι είναι και απογοητευμένοι...



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Οι κίτρινοι ήταν καταιγιστικοί στην αρχή, αλλά απελπιστικά άστοχοι με τον



Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χόρχε Πόμπο η Κηφισιά έσπασε το ρόδι και πήρε την πρώτη νίκη της σεζόν, αφήνοντας τους Περιστεριώτες στην 11η θέση της βαθμολογίας (με μόλις δύο ισοπαλίες σε πέντε ματς).Το πρώτο ντέρμπι Άρη - Ηρακλή μετά από 14 χρόνια για τη Stoiximan Super League δεν έβγαλε νικητή με τον Άρη να κυριαρχεί (23-6 οι τελικές), αλλά και τις δύο ομάδες να μην βγάζουν την ποιότητα τους στο χορτάρι.Τρίτο εντός έδρας ματς (σε πέντε αγωνιστικές), δεύτερη ήττα για τον Ατρόμητο που θυμίζει στην εκκίνηση της σεζόν την ομάδα της προηγούμενης διετίας που δεν μπορούσε να σταυρώσει νίκη στο Περιστέρι.Μετά από 45 λεπτά που δεν θα τα θυμάται κανείς, το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο με τον Ατρόμητο να είναι πιο επιθετικός, αλλά στο 63' να δέχεται το γκολ από την κοντινή προβολή του Πόμπο για το 0-1 της Κηφισιάς Στο 73' ο Μουτουσαμί επανέφερε την ισορροπία με το δεύτερο φετινό του γκολ, ωστόσο στο 81' ο Παπαδόπουλος ανέτρεψε τον Σαγκάλ, ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα, αλλά με την πρώτη διακοπή ο VAR τον κάλεσε και το πέναλτι δόθηκε με τον Πόμπο να νικά τον Χουτεσιώτη για το 1-2.Κι οι δύο ήθελαν τη νίκη, αλλά όντας ανήμποροι να σκοράρουν δεν μπορούν να πουν ότι είναι και απογοητευμένοι...Βέβαια για τον Άρη , ειδικά με την εικόνα των πρώτων 30 λεπτών όπου πίεσε και έχασε αρκετές ευκαιρίες, το τελικό 0-0 αφήνει μια πικρία και μεγαλώνει την απογοήτευση καθώς η ομάδα του Γρηγορίου προερχόταν από τις ήττες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ενώ για τον Ηρακλή ο 6ος βαθμός μετά από πέντε αγωνιστικές φαντάζει ως ένας εξαιρετικός απολογισμός.Οι κίτρινοι ήταν καταιγιστικοί στην αρχή, αλλά απελπιστικά άστοχοι με τον Ηρακλή να ισορροπεί μετά το 30' αλλά να μην μπορεί να απειλήσει ιδιαίτερα (εξαίρεση ένα σουτ του Λόπεθ).

Στο Β' ημίχρονο υπήρχε μεγαλύτερη ισορροπία με τον Άρη να διατηρεί την πρωτοβουλία (ανούσια όμως) ενώ ο Ηρακλής βγήκε περισσότερες φορές στην κόντρα και έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 78' με τον Μάρκεζ να κάνει τσαφ στο δεύτερο δοκάρι.



Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 19/9

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Αρης – Ηρακλής 0-0



Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (5μμ)

Βόλος – ΑΕΚ (6μμ)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (9μμ)



H Βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 12

2. ΠΑΟΚ 9

3.Παναιτωλικός 9

4.ΟΦΗ 9

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5. ΑΕΚ 8

6.Ολυμπιακός 7

7.Άρης 7

8. Ηρακλής 6

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9. Κηφισιά 5

10. Καλαμάτα 4

11. Ατρόμητος 2

12. Bόλος Elabet 2

13. Αστέρας AKTOR 1

14. Λεβαδειακός 1

*Αρης, Ηρακλής, Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν αγώνα περισσότερο.



Επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (7.30μμ)



Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)

Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – Βόλος (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)



Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)