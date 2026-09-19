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Superbet League 2: Κόλλησε στην Καρδίτσα ο Πανιώνιος, εμφατική νίκη η Ελλάς Σύρου, δείτε βίντεο
Superbet League 2: Κόλλησε στην Καρδίτσα ο Πανιώνιος, εμφατική νίκη η Ελλάς Σύρου, δείτε βίντεο
Οι «κυανέρυθροι» έμειναν στο 0-0 στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας, ενώ η Ελλάς Σύρου επικράτησε με 4-1 της Ζακύνθου για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2
Με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ξεκίνησε η δράση της τρίτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Ο Πανιώνιος αγωνίστηκε στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται ισόπαλος δίχως τέρματα.
Η ομάδα της Θεσσαλίας ήταν πιο δραστήρια στα πρώτα λεπτά της συνάντησης, ενώ στο 36ο λεπτό ο «Ιστορικός» έμεινε με παίκτη λιγότερο, λόγω της απευθείας κόκκινης κάρτας στον Ντίαζ για χέρι. Οι «κυανέρυθροι» είχαν έντονα παράπονα από τον διαιτητή για την συγκεκριμένη απόφαση.
Αν και είχε αριθμητικό μειονέκτημα η ομάδα της Νέας Σμύρνης πίεσε στην επανάληψη, με πρωταγωνιστή τον Μάναλη, ωστόσο δεν βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Στη συνέχεια η Αναγέννηση ισορρόπησε το ματς και στο 89' ο Μανουσάκης έκανε το σουτ, αλλά ο Κράνινξ έκανε μία σπουδαία απόκρουση διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές, Βιτλής (72΄ Βουκαϊλοβιτς), Θωμάι, Γκόλιας, Καραμπάς (72΄ Μανουσάκης), Σλιμόν (84΄ Ευαγγέλου), Μεντιέτα, Εντιαγέ (84΄ Τσουμάνης), Ματέους Σάντος (63΄ Φοφανά), Ομοϊγκί.
Πανιώνιος (Χουάν Φεράντο): Κράνινξ, Βενάρδος, Γκαντέλιο (71΄ Πέττας), Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Μπαϊνοβιτς (60΄ Στούπης), Ντίας, Χατζηστραβός (71΄ Πέττας), Παυλόπουλος (76΄ Μπαϊραμίδης), Ταβάρες (60΄ Μόρσεϊ), Μάναλης.
Στο άλλο ματς της ημέρας η Ελλάς Σύρου νίκησε άνετα την Ζάκυνθο με 4-1 στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε αξιόλογες ευκαιρίες και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς να σημειώσουν κάποιο γκολ. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα της Σύρου μπήκε δυναμικά και άνοιξε το σκορ στο 56' με κεφαλιά του Διαμαντή.
Στο 68ο λεπτό ο Φάιζαλ ζευγάρωσε τα τέρματα των νικητών, όμως η Ζάκυνθος μείωσε δύο λεπτά αργότερα με γκολ του Κάσσου. Στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης η Ελλάς Σύρου πέτυχε άλλα δύο τέρματα. Στο 84' λεπτό και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων αντίστοιχα, ο Νίνο χρίστηκε σκόρερ διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
ΑΠΣ Ζάκυνθος (Αμανατίδης): Τσόγκας, Γυφτομήτρος (63′ Κάσσος), Πεταυράκης, Ζοά Μάριο (63′ Καρίμ), Περέιρα, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Μπαστακός, Νέιρα, Κουάντρα, Στίκας (37′ λ.τ Τσίτσκας).
Ελλάς Σύρου (Στάικος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Κρέτσι, Μπάμπης, Τακεσιάν (74′ Πρεβεζιάνος), Οτσοβέτσι, Φαϊζάλ (74′ Νίνο), Μπουλλάρι, Ζαφείρης (64′ Κουτσουδάκης).
Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής:
Σάββατο (19/9)
Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος 0-0
Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου 1-4
Κυριακή (20/9)
Καλλιθέα - Πανσερραϊκός (14:45)
Αστ. Τρίπολης Β’ - Απόλλων Καλαμ. (17:00)
Ολυμπιακός Β’ - Μαρκό (17:00)
Δευτέρα (21/9)
Η ομάδα της Θεσσαλίας ήταν πιο δραστήρια στα πρώτα λεπτά της συνάντησης, ενώ στο 36ο λεπτό ο «Ιστορικός» έμεινε με παίκτη λιγότερο, λόγω της απευθείας κόκκινης κάρτας στον Ντίαζ για χέρι. Οι «κυανέρυθροι» είχαν έντονα παράπονα από τον διαιτητή για την συγκεκριμένη απόφαση.
Αν και είχε αριθμητικό μειονέκτημα η ομάδα της Νέας Σμύρνης πίεσε στην επανάληψη, με πρωταγωνιστή τον Μάναλη, ωστόσο δεν βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Στη συνέχεια η Αναγέννηση ισορρόπησε το ματς και στο 89' ο Μανουσάκης έκανε το σουτ, αλλά ο Κράνινξ έκανε μία σπουδαία απόκρουση διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές, Βιτλής (72΄ Βουκαϊλοβιτς), Θωμάι, Γκόλιας, Καραμπάς (72΄ Μανουσάκης), Σλιμόν (84΄ Ευαγγέλου), Μεντιέτα, Εντιαγέ (84΄ Τσουμάνης), Ματέους Σάντος (63΄ Φοφανά), Ομοϊγκί.
Πανιώνιος (Χουάν Φεράντο): Κράνινξ, Βενάρδος, Γκαντέλιο (71΄ Πέττας), Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Μπαϊνοβιτς (60΄ Στούπης), Ντίας, Χατζηστραβός (71΄ Πέττας), Παυλόπουλος (76΄ Μπαϊραμίδης), Ταβάρες (60΄ Μόρσεϊ), Μάναλης.
Στο άλλο ματς της ημέρας η Ελλάς Σύρου νίκησε άνετα την Ζάκυνθο με 4-1 στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε αξιόλογες ευκαιρίες και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς να σημειώσουν κάποιο γκολ. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα της Σύρου μπήκε δυναμικά και άνοιξε το σκορ στο 56' με κεφαλιά του Διαμαντή.
Στο 68ο λεπτό ο Φάιζαλ ζευγάρωσε τα τέρματα των νικητών, όμως η Ζάκυνθος μείωσε δύο λεπτά αργότερα με γκολ του Κάσσου. Στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης η Ελλάς Σύρου πέτυχε άλλα δύο τέρματα. Στο 84' λεπτό και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων αντίστοιχα, ο Νίνο χρίστηκε σκόρερ διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
ΑΠΣ Ζάκυνθος (Αμανατίδης): Τσόγκας, Γυφτομήτρος (63′ Κάσσος), Πεταυράκης, Ζοά Μάριο (63′ Καρίμ), Περέιρα, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Μπαστακός, Νέιρα, Κουάντρα, Στίκας (37′ λ.τ Τσίτσκας).
Ελλάς Σύρου (Στάικος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Κρέτσι, Μπάμπης, Τακεσιάν (74′ Πρεβεζιάνος), Οτσοβέτσι, Φαϊζάλ (74′ Νίνο), Μπουλλάρι, Ζαφείρης (64′ Κουτσουδάκης).
Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής:
Σάββατο (19/9)
Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος 0-0
Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου 1-4
Κυριακή (20/9)
Καλλιθέα - Πανσερραϊκός (14:45)
Αστ. Τρίπολης Β’ - Απόλλων Καλαμ. (17:00)
Ολυμπιακός Β’ - Μαρκό (17:00)
Δευτέρα (21/9)
Πύργος - ΑΕΛ (16:00)
ΠΑΟΚ Β’ - Νέστος Χρυσούπολης (17:00)
Πανθρακικός - Νίκη Βόλου (17:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ελλάς Σύρου 7 -3αγ.
Πανιώνιος 7 -3αγ.
Μαρκό 6
Πανθρακικός 4
Ολυμπιακός Β' 4
ΑΕΛ 4
Νέστος Χρυσούπολης 4
Καλλιθέα 3
Πανσερραϊκός 3
Αναγ. Καρδίτσας 2 -3αγ.
Απόλλων Καλαμαριάς 1
Πύργος 1
ΠΑΟΚ Β' 1
Ζάκυνθος 1 -3αγ.
Νίκη Βόλου 0
Αστέρας Τρίπολης Β' 0
ΠΑΟΚ Β’ - Νέστος Χρυσούπολης (17:00)
Πανθρακικός - Νίκη Βόλου (17:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ελλάς Σύρου 7 -3αγ.
Πανιώνιος 7 -3αγ.
Μαρκό 6
Πανθρακικός 4
Ολυμπιακός Β' 4
ΑΕΛ 4
Νέστος Χρυσούπολης 4
Καλλιθέα 3
Πανσερραϊκός 3
Αναγ. Καρδίτσας 2 -3αγ.
Απόλλων Καλαμαριάς 1
Πύργος 1
ΠΑΟΚ Β' 1
Ζάκυνθος 1 -3αγ.
Νίκη Βόλου 0
Αστέρας Τρίπολης Β' 0
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