Μαθητές στο Λασίθι έστησαν καρτέρι σε 12χρονο έξω από το σχολείο και τον ξυλοκόπησαν, ο ένας τραβούσε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λασίθι Ξυλοδαρμός Κρήτη

Μαθητές στο Λασίθι έστησαν καρτέρι σε 12χρονο έξω από το σχολείο και τον ξυλοκόπησαν, ο ένας τραβούσε βίντεο

Οκτώ συλλήψεις, ανάμεσά τους και οι γονείς των εμπλεκομένων

Μαθητές στο Λασίθι έστησαν καρτέρι σε 12χρονο έξω από το σχολείο και τον ξυλοκόπησαν, ο ένας τραβούσε βίντεο
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Εφιαλτικές στιγμές εντός και εκτός σχολείου έζησε ένας μαθητής της Α' Γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του.

Το αγόρι, που έχει γεννηθεί το 2014, βρέθηκε στο στόχαστρο ομάδας ανήλικων μαθητών, αλβανικής καταγωγής, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα cretalive.gr.

Το περιστατικό ξεκίνησε μέσα στο σχολείο, όπου οι ανήλικοι κύκλωσαν τον μαθητή και άρχισαν να τον βρίζουν. Η ένταση, ωστόσο, συνεχίστηκε και μετά το σχόλασμα.

Οι μαθητές περίμεναν τον 12χρονο έξω από το σχολείο και, μόλις εκείνος απομακρύνθηκε περίπου 20 μέτρα, του επιτέθηκαν με μπουνιές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο ανήλικοι τον χτυπούσαν, ενώ ένας τρίτος κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του τηλέφωνο και ανήρτησε στιγμιότυπα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στην Αστυνομία και η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου ήταν άμεση.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους που εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και τους γονείς τους, με τον συνολικό αριθμό των συλλήψεων να ανέρχεται σε οκτώ.
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