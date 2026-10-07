Ελληνική τεχνολογία στην καρδιά ενός δορυφόρου «τσέπης» για σχολείο στο Καζακστάν, είναι όσο ένας κύβος του Ρούμπικ

Δορυφόροι με ταυτότητα

Πρόκειται για τους νανοδορυφόρους «Phasma Lamar» (βαφτισμένος προς τιμήν της Αυστρο-εβραίας ντίβας Χέντι Λαμάρ, ηθοποιού και εφευρέτριας, με σημαντικές καινοτομίες στον τομέα των τεχνολογιών επικοινωνιών) και «Phasma Dirac» (προς τιμήν του θρυλικού Βρετανού θεωρητικού φυσικού Πολ Ντιράκ), οι οποίοι «χρηματοδοτήθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο (πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0»), στο πλαίσιο έργου που προκήρυξε ο ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος)», σύμφωνα με τον Ελευθέριο Κοσμά.Οι δύο νανοδορυφόροι χρησιμοποιούνται για πειράματα πάνω στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, με στόχο μεταξύ άλλων την καλύτερη κατανόηση του πώς το χρησιμοποιούμε, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα βελτιώσεις στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες (πχ. συστήματα GPS). Επίσης χρησιμοποιούνται για εντοπισμό ηλεκτρομαγνητικών σημάτων άλλων αντικειμένων σε τροχιά όπως οι δορυφόροι SIDLOC.Ο LSF είχε νωρίτερα κατασκευάσει και εκτοξεύσει τρεις μικροδορυφόρους -τον «UPSat», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τους «Qubik» 3 & 4.Επιπλέον, έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο, παγκοσμίως, δίκτυο λήψης δορυφορικών δεδομένων, το SatNOGS, στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 400 σταθμοί σε περισσότερες από 50 χώρες και το οποίο έχει στοιχίσει σημαντικά λιγότερο από προσπάθειες κλειστού χαρακτήρα πολλαπλάσιου προϋπολογισμού, δίνοντας σε όποιον το επιθυμεί -είτε ερασιτέχνη είτε πανεπιστήμιο- σχέδια και οδηγίες για κεραιοσυστήματα και δημιουργία επίγειων δορυφορικών σταθμών.Επόμενοι στόχοι; Περισσότεροι δορυφόροι στο διάστημα και, γιατί όχι στο μέλλον, ένα «satellite tracker», αντίστοιχο με αυτά που υπάρχουν για τον εντοπισμό αεροπλάνων ή σκαφών στη θάλασσα, αλλά για δορυφόρους. «Δεδομένου ότι πολλοί δορυφόροι και μικροδορυφόροι απελευθερώνονται πλέον ταυτόχρονα, κατά τις πρώτες ώρες ή και ημέρες υπάρχει μεγάλη δυσκολία να εντοπιστεί ποιο αντικείμενο είναι ποιο και σε ποιον ανήκει.Ένα τέτοιο σύστημα θα επέτρεπε την ταχεία αναγνώριση δορυφόρων ή και άλλων αυτόνομων αντικειμένων στο Διάστημα. Σήμερα η Ευρώπη βασίζεται κατά κύριο λόγο στις υποδομές των ΗΠΑ, για αυτή την ταυτοποίηση. Με δορυφόρους όπως οι SIDLOC, που εκτοξεύτηκαν στο Διάστημα στον τελευταίο όροφο του «Ariane 6», του νεότερου πυραύλου της Ευρώπης και μάλιστα στην πρώτη πτήση του, αλλά και με τους Phasma Lamar και Phasma Dirac, ίσως καταφέρουμε στο μέλλον να έχουμε ένα λειτουργικό πρωτόκολλο, που θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε αυτόν τον δορυφορικό ραδιοφάρο, ένα σύστημα satellite tracker, που θα λύσει το μεγάλο αυτό πρόβλημα» επισημαίνει ο Ελευθέριος Κοσμάς.Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το LSF έδρευε στην οδό Αμπατιέλου, στις εγκαταστάσεις ενός πρώην τυπογραφείου, που τύπωνε χάρτες. Πλέον μετακόμισε στη Λένορμαν, κοντά στην Ακαδημία Πλάτωνος, κατά τύχη και πάλι στους χώρους ενός πρώην τυπογραφείου.«Κατά κάποιο τρόπο τιμούμε την παράδοση της τυπογραφίας» λέει ο Ελευθέριος Κοσμάς, σημειώνοντας ότι στις νέες εγκαταστάσεις, πέρα από τα γραφεία, έχει δημιουργηθεί και ένα «clean room», ήτοι ένας χώρος με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης, υγρασίας και καθαριότητας, ώστε οι πλακέτες που μια μέρα θα ταξιδέψουν στο Διάστημα, να μην κινδυνεύουν από τους μικροσκοπικούς κόκκους της σκόνης...