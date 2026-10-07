Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο

Η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου