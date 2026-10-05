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Έκρηξη και φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Λάρισα, στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες
Έκρηξη και φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Λάρισα, στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες
Το συνεργείο στην οδό Βόλου στη Λάρισα ειδικεύεται στα αυτοκίνητα με υγραέριο
Φωτιά και έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας σε συνεργείο αυτοκινήτων που ειδικεύεται στο υγραέριο, στη Λάρισα.
Στο σημείο, στην οδό Βόλου, βρίσκονται ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Οι πρώτες αναφορές για τους τραυματίες κάνουν λόγο για ελαφρά εγκαύματα.
Κατά τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο του συνεργείου ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις καθώς στην εγκατάσταση υπάρχουν φιάλες υγραερίου και σχετικός εξοπλισμός.
Ο Βασίλης Μαραμάς, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή, περιέγραψε μια ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη: «Έγινε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, έκρηξη, ωστικό κύμα. Ευτυχώς είναι όλοι καλά, είναι με ελαφριά εγκαύματα. Σαφώς υπάρχουν υλικές ζημιές»
Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως ο θόρυβος της έκρηξης έκανε τους ανθρώπους των γύρω επιχειρήσεων να βγουν αμέσως έξω. «Ακούσαμε την έκρηξη και βγήκαμε έξω. Ευτυχώς, από ό,τι μάθαμε, δεν έπαθαν τίποτα οι άνθρωποι».
Στο σημείο, στην οδό Βόλου, βρίσκονται ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Οι πρώτες αναφορές για τους τραυματίες κάνουν λόγο για ελαφρά εγκαύματα.
Κατά τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο του συνεργείου ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις καθώς στην εγκατάσταση υπάρχουν φιάλες υγραερίου και σχετικός εξοπλισμός.
Ο Βασίλης Μαραμάς, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή, περιέγραψε μια ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη: «Έγινε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, έκρηξη, ωστικό κύμα. Ευτυχώς είναι όλοι καλά, είναι με ελαφριά εγκαύματα. Σαφώς υπάρχουν υλικές ζημιές»
Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως ο θόρυβος της έκρηξης έκανε τους ανθρώπους των γύρω επιχειρήσεων να βγουν αμέσως έξω. «Ακούσαμε την έκρηξη και βγήκαμε έξω. Ευτυχώς, από ό,τι μάθαμε, δεν έπαθαν τίποτα οι άνθρωποι».
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