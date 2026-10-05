Κακουργηματική δίωξη στον 35χρονο που δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί

Πώς περιγράφει η οδηγός ταξί την επίθεση του 35χρονου που της έκοψε το αυτί

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δράστης ζήτησε από την οδηγό να πληρώσει με κάρτα το κόμιστρο, αλλά ήταν αδύνατο να πιάσει σήμα η συσκευή.

«Όντως πάμε πιο κάτω, πιάνει το POS, παίρνω το ποσό και κάνω αναστροφή για να γυρίσω πίσω στην ανηφόρα, που είναι το σπίτι του. Όπως κάνω την αναστροφή, συζητάω μαζί του και του λέω "αφού γνωρίζετε ότι εδώ δεν πιάνει το POS, πρέπει να φροντίσετε να έχετε μετρητά για το ταξί"», λέει συγκλονισμένη στην ΕΡΤ η οδηγός.

Τότε ο επιβάτης, που καθόταν στο πίσω κάθισμα άρπαξε την οδηγό από τη λαιμό, φωνάζοντάς της «σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω». Στη συνέχεια ακολούθησε μια έντονη πάλη με τον 35χρονο να δαγκώνει με μανία το αυτί της γυναίκας.

«Έχω βγάλει το ένα μου πόδι έξω. Πατάω κόρνα, φωνάζω βοήθεια. Μου είπε κι αυτός μια ατάκα, δεν τη θυμάμαι ακριβώς, αλλά το νόημα ήταν "δεν θα σε σώσει κανείς". Όση ώρα παλεύαμε, το αυτί μου παρέμενε δαγκωμένο. Δεν το είχε αφήσει καθόλου. Εκείνη τη στιγμή λέω "όλα για όλα", μου δαγκώνει αυτός, τραβάω εγώ. Ακούω ένα κρατς στο αυτί μου και ήταν το κομμάτι του αυτιού που κόπηκε. Εκείνη τη στιγμή κόβεται το αυτί μου. Απελευθερώνομαι εγώ γιατί με κράταγε από το αυτί. Καταφέρνω και φεύγω από το κάθισμά μου».

Κυνηγητό γύρω από ταξί

Σύμφωνα με την ίδια, με κομμένο το αυτί βγήκε από το αμάξι κι άρχισε ένα κυνηγητό με τον δράστη γύρω από το ταξί, που σταμάτησε με την παρέμβαση ενός περαστικού.

«Κάποια στιγμή πήγε ένας να του μιλήσει, δεν ξέρω τι, του δίνει μια σπρωξιά τον ρίχνει κάτω. Λέω "ωχ, θα τον σκοτώσει", πάω κοντά για να τον αποσπάσω. Του τραβάω πάλι την προσοχή, αρχίζει πάλι με κυνηγάει κι εκείνη τη στιγμή πέντε άντρες προσπάθησαν ο ένας με τον άλλον, τον σπρώξανε. Μετά εγώ πήγα στο νοσοκομείο. Από τη μια, ευτυχώς που κόπηκε το αυτί μου και ζω, αν δεν είχε κοπεί θα με είχε σκοτώσει» λέει με λυγμούς η άτυχη γυναίκα.



«Λες κι έπαιζα σε ταινία με έναν τρελό κανίβαλο»

Μιλώντας, δε, στο MEGA, η γυναίκα αποκάλυψε ότι ένιωσε σαν να έπαιζε σε ταινία με πρωταγωνιστή έναν τρελό κανίβαλο, ενώ, περιγράφοντας τη στιγμή της πάλης, είπε: «Δεν μπορούσα να φύγω, γιατί μου είχε δαγκωμένο το αυτί. Με το άλλο μου χέρι πατάω κόρνες, φωνάζω “βοήθεια”. Έχω ανοίξει την πόρτα… τραβάω το κεφάλι μου. Πάνω σε αυτό το τράβηγμα, ίσως και με αυτό το δάγκωμα το δικό του, είχε δέσει το στόμα του λες και ήταν λαμπραντόρ. Και μου κόβει το αυτί, μου κόβει το πτερύγιο, κόβει το κομμάτι αυτό που είχε στο στόμα του».

Αναφορικά με την κατάσταση που βρισκόταν το αυτί της είπε: «Είδαν το κομμένο μου αυτί και νόμιζαν ότι με έκοψε μαχαίρι. Που να διανοηθούν ότι κόπηκε το αυτί μου από τα δόντια του. Δόξα τω Θεώ, ζω… Έτσι όπως κοίταζα στο αυτοκίνητο, βρήκα το κομμένο μου αυτί, το έδωσα στην Αστυνομία, το βάλανε σε πάγο, μπας και γίνει η ένωση, αλλά δεν γινόταν τελικά η ένωση και είμαι με κομμένο αυτί».

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Το χρονικό

Όλα έγιναν λίγο μετά τη 1 τη νύχτα, όταν η 54χρονη αποβίβασε με το ταξί της τον 35χρονο στην οδό Δερμιδεσίου, στη Νέα Ιωνία. Ο πελάτης έβγαλε την κάρτα του για να πληρώσει, αλλά το κινητό της οδηγού, το οποίο λειτουργούσε ως POS, δεν είχε σήμα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πληρωμή.

Η οδηγός ζήτησε από τον 35χρονο να αλλάξουν σημείο ώστε να πιάσει σήμα το κινητό και στη συνέχεια θα τον πήγαινε πίσω, στο σπίτι του. Ο 35χρονος εκνευρίστηκε αλλά, όταν η οδηγός του είπε ότι καλό είναι να έχει και χρήματα πάνω του για τέτοιες περιπτώσεις, έπαθε κρίση.

Ξεκίνησε να χτυπάει τα τζάμια του ταξί και άρπαξε την ατυχή γυναίκα από τον λαιμό, λέγοντάς της πως θα τη σκοτώσει.

Η 54χρονη βγήκε στο δρόμο για να σωθεί και εκεί ο 35χρονος της δάγκωσε το αυτί, το οποίο αποκολλήθηκε. Εκείνος δεν σταμάτησε και συνέχισε να την κυνηγά, μέχρι που στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή κι αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.