Γονείς Ισραηλινού που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς απέκτησαν αγοράκι από ωάριο που είχε καταψυχθεί πριν 25 χρόνια

Ο Αλμόγκ Σαρούσι δολοφονήθηκε σε τούνελ της Ράφα, σχεδόν 11 μήνες μετά την αρπαγή του από το φεστιβάλ Nova - «Κλαίμε, αλλά τώρα έχουμε και τη χαρά. Είναι και τα δύο μαζί», λένε οι γονείς για το νέο μέλος της οικογένειας