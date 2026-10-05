Γονείς Ισραηλινού που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς απέκτησαν αγοράκι από ωάριο που είχε καταψυχθεί πριν 25 χρόνια
Γονείς Ισραηλινού που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς απέκτησαν αγοράκι από ωάριο που είχε καταψυχθεί πριν 25 χρόνια
Ο Αλμόγκ Σαρούσι δολοφονήθηκε σε τούνελ της Ράφα, σχεδόν 11 μήνες μετά την αρπαγή του από το φεστιβάλ Nova - «Κλαίμε, αλλά τώρα έχουμε και τη χαρά. Είναι και τα δύο μαζί», λένε οι γονείς για το νέο μέλος της οικογένειας
Σχεδόν τρία χρόνια μετά την απαγωγή του γιου τους από τη Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, και τη δολοφονία του 11 μήνες αργότερα, η Νίρα και ο Γιγκάλ Σαρούσι απέκτησαν ένα αγοράκι, χάρη σε μια ιατρική διαδικασία που κατέστη δυνατή με τη χρήση ωαρίων τα οποία είχαν καταψυχθεί πριν από περίπου 25 χρόνια. Οι Ισραηλινοί γονείς, που δεν έχουν σταματήσει ούτε μια μέρα να θρηνούν τον γιο τους, χαρακτηρίζουν τη γέννηση του παιδιού, τη δεδομένη χρονική περίοδο σαν «παρέμβαση του Θεού».
Ο μικρός Λάβι γεννήθηκε την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την τρίτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, όταν μέλη της Χαμάς απήγαγαν τον τότε 26χρονο Αλμόγκ από το μουσικό φεστιβάλ Nova.
Ο Αλμόγκ, παρότι είχε τραυματιστεί από πυρά, παρέμεινε στο σημείο για να βοηθήσει την τραυματισμένη σύντροφό του, Σαχάρ, η οποία αργότερα δολοφονήθηκε. Σχεδίαζε να της κάνει πρόταση γάμου την επόμενη χρονιά.
«Είναι ένα πραγματικό θαύμα», δήλωσε ο Γιγκάλ στην εφημερίδα New York Post, τονίζοντας πως την ώρα που μια ζωή αφαιρέθηκε με τόσο σκληρό τρόπο, μια νέα ζωή μπόρεσε να γεννηθεί, αποτελώντας για την οικογένεια «μια απόδειξη ότι το κακό δεν θα επικρατήσει». «Όλα είναι από τον Θεό», είπε ο 60χρονος πατέρας.
Ο Αλμόγκ, ο Αμερικανοϊσραηλινός Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν και ακόμη τέσσερις όμηροι δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 2024, βαθιά μέσα σε ένα τούνελ στη Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες στιγμές προτού οι ισραηλινές δυνάμεις φτάσουν στο σημείο σε μια προσπάθεια να τους διασώσουν. Οι έξι όμηροι έμειναν γνωστοί ως «Οι Έξι Όμορφοι».
Οι εικόνες των συντετριμμένων γονιών στην κηδεία του Αλμόγκ συγκλόνισαν το Ισραήλ. Κι ενώ προσπαθούσαν να διαχειριστούν την απώλεια του μεγαλύτερου από τα τέσσερα παιδιά τους, οι Σαρούσι θυμήθηκαν ότι είχαν καταψύξει ωάρια περίπου 25 χρόνια νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας ιατρικής διαδικασίας. Με τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων παιδιών τους, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διαδικασία παρένθετης μητρότητας.
Το ζευγάρι από τη Ραανάνα, ωστόσο, ήθελε να κρατήσει τις κινήσεις του του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Δεν μιλούσαμε γι' αυτό, επειδή δεν γνωρίζαμε αν θα πετύχει», είπε ο Γιγκάλ, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να περάσουν και από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες. «Αλλά είναι 100% δικός μας».
Το όνομα Λάβι σημαίνει «λιοντάρι» στα εβραϊκά και, όπως λέει ο πατέρας του, αυτό ακριβώς συμβολίζει το παιδί για την οικογένεια. «Είναι το μέλλον του Ισραήλ. Θέλω όλο το Ισραήλ να αγαπήσει αυτό το παιδί», δήλωσε.
Η νέα ζωή δεν είναι, πάντως, εύκολη για τους γονείς, που βρίσκονται κοντά στα 60 τους. Οι πάνες και τα ξενύχτια έχουν επιστρέψει στην καθημερινότητά τους, όμως, όπως λέει ο Γιγκάλ, τίποτα από αυτά δεν συγκρίνεται με τη χαρά που νιώθουν. «Ξέραμε ότι αυτή η στιγμή θα μας έκανε να νιώσουμε όμορφα. Αλλά είναι ακόμη καλύτερα από ό,τι είχαμε φανταστεί», είπε, σημειώνοντας ότι ο μικρός Λάβι έχει αρκετά χαρακτηριστικά που του θυμίζουν τον μεγαλύτερο αδελφό του.
«Επιμένουμε ότι η ζωή συνεχίζεται», λέει ο Γιγκάλ και προσθέτει: «Είναι καθαρή χαρά το γεγονός ότι έχουμε έναν νέο γιο. Η καρδιά μας γεμίζει ξανά».
Ο πατέρας του ελπίζει ότι ο Λάβι θα μεγαλώσει έχοντας ως πρότυπο τις αξίες του Αλμόγκ, ενός νέου που περιγράφει ως «γενναίο, δυνατό και αισιόδοξο». Ο Αλμόγκ προσφερόταν εθελοντικά για να βοηθά παιδιά στα μαθήματά τους και αγόραζε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για ανθρώπους που είχαν ανάγκη στις γιορτές.
«Διδάσκουμε τις αξίες του. Είμαστε όλοι πλέον Αλμόγκ», λέει ο πατέρας του, ενώ, όπως σημειώνει, το μήνυμα που μεταφέρει στον κόσμο η γέννηση του Λάβι είναι απλό: «Αυτό είναι το αγόρι που κουβαλά τη δύναμη και το θάρρος. Ο πόνος υπάρχει ακόμη και δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν τον σβήνει. Τίποτα δεν μπορεί να τον σβήσει. Κλαίμε, αλλά τώρα έχουμε και τη χαρά. Είναι και τα δύο μαζί».
Ο μικρός Λάβι γεννήθηκε την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την τρίτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, όταν μέλη της Χαμάς απήγαγαν τον τότε 26χρονο Αλμόγκ από το μουσικό φεστιβάλ Nova.
Ο Αλμόγκ, παρότι είχε τραυματιστεί από πυρά, παρέμεινε στο σημείο για να βοηθήσει την τραυματισμένη σύντροφό του, Σαχάρ, η οποία αργότερα δολοφονήθηκε. Σχεδίαζε να της κάνει πρόταση γάμου την επόμενη χρονιά.
«Είναι ένα πραγματικό θαύμα», δήλωσε ο Γιγκάλ στην εφημερίδα New York Post, τονίζοντας πως την ώρα που μια ζωή αφαιρέθηκε με τόσο σκληρό τρόπο, μια νέα ζωή μπόρεσε να γεννηθεί, αποτελώντας για την οικογένεια «μια απόδειξη ότι το κακό δεν θα επικρατήσει». «Όλα είναι από τον Θεό», είπε ο 60χρονος πατέρας.
Ήλπιζαν για 11 μήνεςΓια 331 ημέρες, η οικογένεια Σαρούσι κρατούσε ζωντανή την ελπίδα ότι ο «ήρωάς» της θα επέστρεφε ζωντανός. Η ελπίδα αυτή έσβησε όταν η Χαμάς εκτέλεσε τον Αλμόγκ και άλλους πέντε ομήρους.
Ο Αλμόγκ, ο Αμερικανοϊσραηλινός Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν και ακόμη τέσσερις όμηροι δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 2024, βαθιά μέσα σε ένα τούνελ στη Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες στιγμές προτού οι ισραηλινές δυνάμεις φτάσουν στο σημείο σε μια προσπάθεια να τους διασώσουν. Οι έξι όμηροι έμειναν γνωστοί ως «Οι Έξι Όμορφοι».
Recovered Israeli military footage shows six hostages killed in Gaza lighting Hanukkah candles— Open Source Intel (@Osint613) December 11, 2025
Israeli forces released footage recovered during operations in the Gaza Strip showing the six Israeli hostages murdered by their captors in August 2024. The video, filmed in a tunnel,… pic.twitter.com/mnGsErPjzP
Οι εικόνες των συντετριμμένων γονιών στην κηδεία του Αλμόγκ συγκλόνισαν το Ισραήλ. Κι ενώ προσπαθούσαν να διαχειριστούν την απώλεια του μεγαλύτερου από τα τέσσερα παιδιά τους, οι Σαρούσι θυμήθηκαν ότι είχαν καταψύξει ωάρια περίπου 25 χρόνια νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας ιατρικής διαδικασίας. Με τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων παιδιών τους, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διαδικασία παρένθετης μητρότητας.
The parents of Israeli hostage Almog Sarusi mourned his death after Israel recovered the bodies of six hostages from a tunnel in Gaza https://t.co/fCltHLnad1 pic.twitter.com/4XG1LRACgJ— Reuters (@Reuters) September 1, 2024
Το ζευγάρι από τη Ραανάνα, ωστόσο, ήθελε να κρατήσει τις κινήσεις του του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Δεν μιλούσαμε γι' αυτό, επειδή δεν γνωρίζαμε αν θα πετύχει», είπε ο Γιγκάλ, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να περάσουν και από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες. «Αλλά είναι 100% δικός μας».
Το όνομα Λάβι σημαίνει «λιοντάρι» στα εβραϊκά και, όπως λέει ο πατέρας του, αυτό ακριβώς συμβολίζει το παιδί για την οικογένεια. «Είναι το μέλλον του Ισραήλ. Θέλω όλο το Ισραήλ να αγαπήσει αυτό το παιδί», δήλωσε.
Η νέα ζωή δεν είναι, πάντως, εύκολη για τους γονείς, που βρίσκονται κοντά στα 60 τους. Οι πάνες και τα ξενύχτια έχουν επιστρέψει στην καθημερινότητά τους, όμως, όπως λέει ο Γιγκάλ, τίποτα από αυτά δεν συγκρίνεται με τη χαρά που νιώθουν. «Ξέραμε ότι αυτή η στιγμή θα μας έκανε να νιώσουμε όμορφα. Αλλά είναι ακόμη καλύτερα από ό,τι είχαμε φανταστεί», είπε, σημειώνοντας ότι ο μικρός Λάβι έχει αρκετά χαρακτηριστικά που του θυμίζουν τον μεγαλύτερο αδελφό του.
«Επιμένουμε ότι η ζωή συνεχίζεται», λέει ο Γιγκάλ και προσθέτει: «Είναι καθαρή χαρά το γεγονός ότι έχουμε έναν νέο γιο. Η καρδιά μας γεμίζει ξανά».
Ο πατέρας του ελπίζει ότι ο Λάβι θα μεγαλώσει έχοντας ως πρότυπο τις αξίες του Αλμόγκ, ενός νέου που περιγράφει ως «γενναίο, δυνατό και αισιόδοξο». Ο Αλμόγκ προσφερόταν εθελοντικά για να βοηθά παιδιά στα μαθήματά τους και αγόραζε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για ανθρώπους που είχαν ανάγκη στις γιορτές.
«Διδάσκουμε τις αξίες του. Είμαστε όλοι πλέον Αλμόγκ», λέει ο πατέρας του, ενώ, όπως σημειώνει, το μήνυμα που μεταφέρει στον κόσμο η γέννηση του Λάβι είναι απλό: «Αυτό είναι το αγόρι που κουβαλά τη δύναμη και το θάρρος. Ο πόνος υπάρχει ακόμη και δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν τον σβήνει. Τίποτα δεν μπορεί να τον σβήσει. Κλαίμε, αλλά τώρα έχουμε και τη χαρά. Είναι και τα δύο μαζί».
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