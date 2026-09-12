Σταμάτης Γονίδης: Πολλές φορές αισθάνομαι πιο αμαρτωλός απ' όλους, έχω πληγώσει ανθρώπους
Σταμάτης Γονίδης: Πολλές φορές αισθάνομαι πιο αμαρτωλός απ' όλους, έχω πληγώσει ανθρώπους
Έχω κάνει αμαρτίες απέναντι στον εαυτό μου, συμπλήρωσε ο τραγουδιστής
Με διάθεση αυτοκριτικής στάθηκε απέναντι στον εαυτό του ο Σταμάτης Γονίδηςσε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο τραγουδιστής αναγνώρισε ότι με τα λάθη του έχει πληγώσει ανθρώπους. Υπάρχουν στιγμές, μάλιστα, που νιώθει πιο αμαρτωλός από όλους του άλλους.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ο Σταμάτης Γονίδης εξομολογήθηκε: «Εγώ είχα κατάθλιψη. Δεν το έχω ξαναπεί σε εκπομπή. Το χιούμορ και η προσευχή με βοήθησαν πάρα πολύ. Ο Χριστός θέλει χαρά, αγάπη, ζωή. Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου χειρότερο από όλους κάποιες φορές. Ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός από όλο τον κόσμο. Το πιστεύω αυτό. Έχω κάνει αμαρτίες απέναντι στον εαυτό μου, έχω πληγώσει ανθρώπους, έχω πληγωθεί κι έχω πληγώσει. Ό,τι σπέρνεις θερίζει», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο.
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Ένα άλλο θέμα για το οποίο τοποθετήθηκε είναι η αρνητική κριτική που δέχθηκε ο Γιάννης Πάριος για προσφατη εμφάνισή του. Ο ίδιος θεωρεί πως μια άτυχη στιγμή δεν μπορεί να επισκιάσει τη μεγάλη διαδρομή και την ιστορία του. «Έχω κλάψει με τα τραγούδια του, πριν γίνω επώνυμος. Όταν του πάρεις το τραγούδι, του πήρες την ψυχή. Βρέθηκε σε μια άτυχη στιγμή…Λίγος σεβασμός δε βλάπτει. Ο Πάριος είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής…δεν έχει ηλικία το τραγούδι. Έχει ιστορία», σχολίασε.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ο Σταμάτης Γονίδης εξομολογήθηκε: «Εγώ είχα κατάθλιψη. Δεν το έχω ξαναπεί σε εκπομπή. Το χιούμορ και η προσευχή με βοήθησαν πάρα πολύ. Ο Χριστός θέλει χαρά, αγάπη, ζωή. Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου χειρότερο από όλους κάποιες φορές. Ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός από όλο τον κόσμο. Το πιστεύω αυτό. Έχω κάνει αμαρτίες απέναντι στον εαυτό μου, έχω πληγώσει ανθρώπους, έχω πληγωθεί κι έχω πληγώσει. Ό,τι σπέρνεις θερίζει», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο.
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην εσφαλμένη εικόνα που μπορεί να έχουν οι άλλοι για εκείνον. Όπως είπε, παρότι συχνά δίνει την εντύπωση του απρόσιτου, στην πραγματικότητα είναι εύκολο να τον πλησιάσει κανείς. Αρκεί να υπάρχει ειλικρίνεια και αυθεντικότητα. «Αυτοί που με βλέπουν στην αρχή, νομίζουν ότι είμαι απρόσιτος και ότι είναι δύσκολο να με πλησιάσεις, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πολύ εύκολο να με πλησιάσεις αρκεί αυτό που θα κάνεις, να έχει ειλικρίνεια και να είναι αυθεντικό», σημείωσε.
Ένα άλλο θέμα για το οποίο τοποθετήθηκε είναι η αρνητική κριτική που δέχθηκε ο Γιάννης Πάριος για προσφατη εμφάνισή του. Ο ίδιος θεωρεί πως μια άτυχη στιγμή δεν μπορεί να επισκιάσει τη μεγάλη διαδρομή και την ιστορία του. «Έχω κλάψει με τα τραγούδια του, πριν γίνω επώνυμος. Όταν του πάρεις το τραγούδι, του πήρες την ψυχή. Βρέθηκε σε μια άτυχη στιγμή…Λίγος σεβασμός δε βλάπτει. Ο Πάριος είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής…δεν έχει ηλικία το τραγούδι. Έχει ιστορία», σχολίασε.
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