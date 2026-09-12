Ο Γκάρι Όλντμαν εκτιμά ότι η τηλεοπτική μεταφορά του «Χάρι Πότερ» θα είναι πιο ικανοποιητική από τις ταινίες
Ο Γκάρι Όλντμαν εκτιμά ότι η τηλεοπτική μεταφορά του «Χάρι Πότερ» θα είναι πιο ικανοποιητική από τις ταινίες
Θυσιάστηκαν πολλές λεπτομέρειες των χαρακτήρων, σχολίασε ο ηθοποιός που είχε συμμετάσχει στο κινηματογραφικό franchise
Την τηλεοπτική μεταφορά του «Χάρι Πότερ» από το HBO σχολίασε ο Γκάρι Όλντμαν, εκτιμώντας ότι μία βασική διαφορά σε σχέση με τις ταινίες θα κάνει τη σειρά «πιο ικανοποιητική» για τους θεατές. Σε νέα συνέντευξή του, ο ηθοποιός, που υποδύθηκε «Χάρι Πότερ», εξήγησε γιατί θεωρεί ότι η τηλεοπτική σειρά θα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των κινηματογραφικών μεταφορών.
«Αναγκαστήκαμε να κόψουμε πολλά και, παρ’ όλα αυτά, με δυσκολία καταφέρναμε να περιορίσουμε τις ταινίες περίπου στις τρεις ώρες», είπε ο Όλντμαν στο Entertainment Weekly. «Πιστεύω ότι η τηλεοπτική σειρά θα ακολουθήσει τα βιβλία σχεδόν λέξη προς λέξη, κάτι που νομίζω ότι, ως θεατής, θα είναι πιο ικανοποιητικό». υποστήριξε μεταξύ άλλων.
Ο Όλντμαν, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις ταινίες το 2004, στο «Harry Potter and the Prisoner of Azkaban», σημείωσε ότι «θυσιάστηκαν πολλές λεπτομέρειες των χαρακτήρων», τις οποίες η σειρά θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει περισσότερο.
Ο ηθοποιός δήλωσε επίσης ευγνώμων που συμμετείχε στο κινηματογραφικό franchise του, το οποίο χαρακτήρισε «φαινόμενο», προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ποτέ κάτι τέτοιο».
«Όταν σκέφτεσαι εκείνο το αρχικό καστ, ένας άνθρωπος που δεν λαμβάνει πια αρκετή αναγνώριση είναι ο Κρις Κολόμπους, ο οποίος έστησε αυτόν τον κόσμο και έκανε το κάστινγκ. Ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί που αυτοί οι άνθρωποι επέστρεφαν ξανά και ξανά και κυριολεκτικά μεγάλωσαν μέσα στους ρόλους τους», συμπλήρωσε.
Ο Γκάρι Όλντμαν επέστρεψε στον ρόλο του Σείριου Μπλακ με μια σύντομη εμφάνιση στο «Harry Potter and the Goblet of Fire» το 2005 και στη συνέχεια εμφανίστηκε στο «Harry Potter and the Order of the Phoenix» το 2007. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν ένα cameo στο «Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 2» το 2011.
Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO τα Χριστούγεννα.
«Αναγκαστήκαμε να κόψουμε πολλά και, παρ’ όλα αυτά, με δυσκολία καταφέρναμε να περιορίσουμε τις ταινίες περίπου στις τρεις ώρες», είπε ο Όλντμαν στο Entertainment Weekly. «Πιστεύω ότι η τηλεοπτική σειρά θα ακολουθήσει τα βιβλία σχεδόν λέξη προς λέξη, κάτι που νομίζω ότι, ως θεατής, θα είναι πιο ικανοποιητικό». υποστήριξε μεταξύ άλλων.
Ο Όλντμαν, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις ταινίες το 2004, στο «Harry Potter and the Prisoner of Azkaban», σημείωσε ότι «θυσιάστηκαν πολλές λεπτομέρειες των χαρακτήρων», τις οποίες η σειρά θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει περισσότερο.
Ο ηθοποιός δήλωσε επίσης ευγνώμων που συμμετείχε στο κινηματογραφικό franchise του, το οποίο χαρακτήρισε «φαινόμενο», προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ποτέ κάτι τέτοιο».
Gary Oldman Says HBO's 'Harry Potter' TV Series Will Be "More Satisfying" Than The Movies https://t.co/pW40bRrcFx— Deadline (@DEADLINE) September 12, 2026
Ο Γκάρι Όλντμαν επέστρεψε στον ρόλο του Σείριου Μπλακ με μια σύντομη εμφάνιση στο «Harry Potter and the Goblet of Fire» το 2005 και στη συνέχεια εμφανίστηκε στο «Harry Potter and the Order of the Phoenix» το 2007. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν ένα cameo στο «Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 2» το 2011.
Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO τα Χριστούγεννα.
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