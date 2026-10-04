Ο Τεντόγλου στην τελική τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στίβου στην Ευρώπη
Ο Τεντόγλου στην τελική τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στίβου στην Ευρώπη
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις αθλητές που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026
Μία ακόμη σημαντική υποψηφιότητα προστίθεται στο ήδη πλούσιο παλμαρέ του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις αθλητές που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026.
Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να ξεχωρίσει στην ψηφοφορία της European Athletics και πλέον βρίσκεται στην τελική τριάδα, έχοντας απέναντί του δύο σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού στίβου. Τον Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις και τον Ιταλό Τζιανμάρκο Ταμπέρι.
Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της σταθερά υψηλής αγωνιστικής παρουσίας του Τεντόγλου, ο οποίος και φέτος πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν, προσθέτοντας σημαντικές επιτυχίες και κορυφαίες επιδόσεις στο ενεργητικό του.
Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας άλτης βρίσκεται τόσο κοντά στην κορυφαία ατομική διάκριση της European Athletics. Ο Τεντόγλου έχει φτάσει στην τελική τριάδα και στο παρελθόν, συγκεκριμένα το 2022, το 2023 και το 2024, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην ελίτ του ευρωπαϊκού στίβου.
Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να ξεχωρίσει στην ψηφοφορία της European Athletics και πλέον βρίσκεται στην τελική τριάδα, έχοντας απέναντί του δύο σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού στίβου. Τον Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις και τον Ιταλό Τζιανμάρκο Ταμπέρι.
Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της σταθερά υψηλής αγωνιστικής παρουσίας του Τεντόγλου, ο οποίος και φέτος πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν, προσθέτοντας σημαντικές επιτυχίες και κορυφαίες επιδόσεις στο ενεργητικό του.
Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας άλτης βρίσκεται τόσο κοντά στην κορυφαία ατομική διάκριση της European Athletics. Ο Τεντόγλου έχει φτάσει στην τελική τριάδα και στο παρελθόν, συγκεκριμένα το 2022, το 2023 και το 2024, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην ελίτ του ευρωπαϊκού στίβου.
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