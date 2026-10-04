Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Διπλή ελληνική λάμψη: Αργυρόπουλος και Σκουμπάκης στους πέντε φιναλίστ για το βραβείο του κορυφαίου πολίστα στον κόσμο
Διπλή ελληνική λάμψη: Αργυρόπουλος και Σκουμπάκης στους πέντε φιναλίστ για το βραβείο του κορυφαίου πολίστα στον κόσμο
Οι Αργυρόπουλος και Σκουμπάκης βρίσκονται στην τελική πεντάδα των διεκδικητών για τον τίτλο του κορυφαίου πολίστα για το 2026
Σημαντική ελληνική παρουσία καταγράφεται στις υποψηφιότητες της World Aquatics για την ανάδειξη του κορυφαίου πολίστα στον κόσμο για το 2026, καθώς δύο μέλη της Εθνικής Ελλάδας βρίσκονται ανάμεσα στους πέντε φιναλίστ.
Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης και ο Δημήτρης Σκουμπάκης είναι οι δύο Έλληνες που διεκδικούν την κορυφαία ατομική διάκριση, σε μία ακόμη επιβράβευση για τη σπουδαία χρονιά που πραγματοποίησε η Εθνική ομάδα.
Την πεντάδα συμπληρώνουν ο Κριστιάν Μάνχερτζ από την Ουγγαρία, ο Ρόχερ Ταχούλ από την Ισπανία και ο Βλάχο Πάβλιτς από την Κροατία.
Η παρουσία των δύο Ελλήνων στη συγκεκριμένη λίστα δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς αμφότεροι είχαν κομβικό ρόλο στην εξαιρετική πορεία της Εθνικής μέσα στη χρονιά.
Η Ελλάδα κατέκτησε το World Cup στο Σίδνεϊ, πανηγυρίζοντας έναν ιστορικό τίτλο, με τον Αργυρόπουλο να ξεχωρίζει και σε ατομικό επίπεδο. Ο αρχηγός της ομάδας αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της επιτυχίας.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Σκουμπάκης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 15-14. Ο διεθνής αμυντικός σημείωσε πέντε γκολ και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης.
Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης και ο Δημήτρης Σκουμπάκης είναι οι δύο Έλληνες που διεκδικούν την κορυφαία ατομική διάκριση, σε μία ακόμη επιβράβευση για τη σπουδαία χρονιά που πραγματοποίησε η Εθνική ομάδα.
Την πεντάδα συμπληρώνουν ο Κριστιάν Μάνχερτζ από την Ουγγαρία, ο Ρόχερ Ταχούλ από την Ισπανία και ο Βλάχο Πάβλιτς από την Κροατία.
Η παρουσία των δύο Ελλήνων στη συγκεκριμένη λίστα δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς αμφότεροι είχαν κομβικό ρόλο στην εξαιρετική πορεία της Εθνικής μέσα στη χρονιά.
Η Ελλάδα κατέκτησε το World Cup στο Σίδνεϊ, πανηγυρίζοντας έναν ιστορικό τίτλο, με τον Αργυρόπουλο να ξεχωρίζει και σε ατομικό επίπεδο. Ο αρχηγός της ομάδας αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της επιτυχίας.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Σκουμπάκης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 15-14. Ο διεθνής αμυντικός σημείωσε πέντε γκολ και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα