Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Βίντεο: Χάος στον αγώνα Τυνησία - Λιβύη για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής Κ20
Βίντεο: Χάος στον αγώνα Τυνησία - Λιβύη για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής Κ20
Μια υπόδειξη οφσάιντ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, που στέρησε σίγουρο γκολ των φιλοξενούμενων, έφερε όλη την ομάδα της Λιβύης πάνω στον βοηθό
Σκήνες απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του γειτονικού ντέρμπι Τυνησία - Λιβύη για την προκριματική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής Κ20.
Με το σκορ να είναι στο 1-1 η Τυνησία, που ήταν και το μεγάλο φαβορί, είχε κερδίσει κόρνερ με αποτέλεσμα στην αντίπαλη περιοχή να έχει ανέβει και ο τερματοφύλακας της.
Ωστόσο μετά την εκτέλεση οι αμυντικοί απομάκρυναν τη μπάλα και η Λιβύη έφυγε στην αντεπίθεση έχοντας τέσσερις παίκτες και μόνο έναν αμυντικό μπροστά τους.
Μόνο που η πάσα που έγινε προς τον επιθετικό τον «έβγαλε» σε θέση οφσάιντ καθώς είχε περάσει τη γραμμή του κέντρου και έχοντας μόνο έναν αντίπαλο μπροστά του ήταν σε αντικανονική θέση, με τον βοηθό να σηκώνει αμέσως τη σημαία!
Μόνο που το σφύριγμα του διαιτητή έκανε έξαλλη όλη την αποστολή της Λιβύης που «έπεσε» πάνω στον βοηθό διαμαρτυρόμενη για την υπόδειξη που τους στέρησε ένα σχεδόν σίγουρο γκολ.
Ο βοηθός προσπαθούσε να εξηγήσει στους Λίβυους το ορθόν της απόφασης του, όμως ότι κι αν έλεγε απλά μεγάλωνε τον εκνευρισμό τους με τον διαιτητή να παρεμβαίνει με μια μικρή καθυστέρηση και να... επαναφέρει την τάξη βγάζοντας μόνο μία κίτρινη κάρτα!
Το παιχνίδι άρχισε μετά από λίγο, αλλά σχεδόν αμέσως ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη με τους Λίβυους να αρχίζουν ένα νέο κύκλο διαμαρτυριών.
Με το σκορ να είναι στο 1-1 η Τυνησία, που ήταν και το μεγάλο φαβορί, είχε κερδίσει κόρνερ με αποτέλεσμα στην αντίπαλη περιοχή να έχει ανέβει και ο τερματοφύλακας της.
Ωστόσο μετά την εκτέλεση οι αμυντικοί απομάκρυναν τη μπάλα και η Λιβύη έφυγε στην αντεπίθεση έχοντας τέσσερις παίκτες και μόνο έναν αμυντικό μπροστά τους.
Μόνο που η πάσα που έγινε προς τον επιθετικό τον «έβγαλε» σε θέση οφσάιντ καθώς είχε περάσει τη γραμμή του κέντρου και έχοντας μόνο έναν αντίπαλο μπροστά του ήταν σε αντικανονική θέση, με τον βοηθό να σηκώνει αμέσως τη σημαία!
Μόνο που το σφύριγμα του διαιτητή έκανε έξαλλη όλη την αποστολή της Λιβύης που «έπεσε» πάνω στον βοηθό διαμαρτυρόμενη για την υπόδειξη που τους στέρησε ένα σχεδόν σίγουρο γκολ.
احتجاج كبير من منتخب ليبيا بسبب احتساب الحكم تسلل في هجمة خطيرة للمنتخب الليبي أمام المرمى الخالي لتونس ✋ https://t.co/5AYpVAXt41— ON Sport (@ONTimeSports) October 3, 2026
Ο βοηθός προσπαθούσε να εξηγήσει στους Λίβυους το ορθόν της απόφασης του, όμως ότι κι αν έλεγε απλά μεγάλωνε τον εκνευρισμό τους με τον διαιτητή να παρεμβαίνει με μια μικρή καθυστέρηση και να... επαναφέρει την τάξη βγάζοντας μόνο μία κίτρινη κάρτα!
Το παιχνίδι άρχισε μετά από λίγο, αλλά σχεδόν αμέσως ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη με τους Λίβυους να αρχίζουν ένα νέο κύκλο διαμαρτυριών.
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